Первоуральское предприятие АО «Хромпик» (входит в ГК «Полипласт») прокомментировало ситуацию с задержкой выплаты заработной платы сотрудникам. Ранее в СМИ появились сообщения, что рабочие не получили деньги за октябрь, и кроме того, руководство компании понуждает работников увольняться.

В пресс-службе «Хромпика» сообщили, что предприятие столкнулось с проблемой отгрузки товара конечному потребителю из-за логистических трудностей. «Сегодня в связи со сложившимися непростыми рыночными факторами и внешними логистическими трудностями имеются временные проблемы с отгрузкой товара конечному потребителю. Это привело к перестройке внутренних производственных процессов и их оптимизации с целью сохранения стабильной работы предприятия на период решения логистического вопроса», – говорится в сообщении.

По данным «Интерфакса», расчеты с сотрудниками уже производятся. Начисления октябрьской зарплаты производятся с положенной по закону денежной компенсацией за каждый день просрочки, заявили на предприятии.

Напомним, в конце октября производственную площадку «Хромпика» посещал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Ему презентовали итоги масштабной инвестиционной программы, которая реализуется на предприятии с 2024 года. Общий объем вложений составляет 136 миллиардов рублей. Сообщалось, что несколько новых цехов находятся в высокой степени готовности, в том числе цех по производству хромового ангидрида.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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