Узнали, что это был поджог: в Институте МЧС рассказали, как выясняют причины пожара (ФОТО)

Старший преподаватель кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз Института МЧС рассказал гостям форума «Поколение» о том, какие приборы используются при исследовании пожарищ. Для студентов МЧС оборудован кабинет, в котором собраны инструменты, благодаря которым можно проводить экспертизу, в том числе для того, чтобы установить причину возгорания.

В аудитории есть интерактивная виртуальная зона, в которой студенты практикуются в поиске причин пожара. Здесь есть и набор для проведения дактилоскопии, используемый для поиска и снятия отпечатков пальцев.

Как отмечает Павел Глухих, старший преподаватель кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз, следы снимают прямо как в кино: наносят средство, расчищают кисточкой и специальной пленкой снимают отпечаток пальца.

В аудитории имеется и оборудование, которым пользуются пожарно-технические эксперты, выезжающие на место происшествия. Чаще всего специалисты пользуются тремя приборами.

Газоанализатор вычисляет концентрацию паров жидкостей. Он устанавливает наличие примеси горючих веществ, которые могут быть следствием поджога. Например, Павел Глухих рассказал «Новому Дню», что так раскрыли поджог в деревянном бараке, когда во время пожара там погибли люди. Следы горючей жидкости обнаружили на входе в дом. Тогда полиция посмотрела видеозаписи с камер, которые запечатлели преступника, и его поймали.

Еще в одном пожаре на ЖБИ причину удалось установить благодаря ультразвуковому дефектоскопу.

Он применяется для исследования железобетонных конструкций, когда после происшествия остаются лишь голые стены. К тушению смогли подступиться только после практически полного уничтожения квартиры. «Тогда с помощью него мы провели замеры скорости прохождения ультразвуковой волны в разных точках квартиры и установили, где находится зона наибольших термических повреждений. В итоге нам удалось провести реконструкцию возникновения и распространения пожара», – уточняет Павел Глухих.

Коэрцитиметр позволяет исследовать металлические конструкции благодаря изменению металла в результате воздействия температур. Однажды сотрудники обнаружили сгоревший кузов автомобиля на окраине Екатеринбурга. Тогда с помощью коэрцитиметра измерили термические повреждения и установили очаг возгорания, что помогло следствию в дальнейшем.

Только, конечно, одни измерения приборов никогда не дадут полной картины, отмечают специалисты. Это совокупность всей информации с камер, результаты лабораторных исследований и показания очевидцев, чему в институте и учат.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube