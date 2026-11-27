Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Максиму Петлину в виде заключения под стражу. Председатель Свердловского отделения партии «Яблока» обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, на этой неделе Максим Петлин был объявлен в федеральный розыск. Незадолго до этого политик покинул территорию России. В региональном отделении «Яблока» заявили, что связывают уголовное дело Петлина с обысками членов партии в Екатеринбурге в апреле 2026 года. Несмотря на отсутствие руководителя, реготделение продолжает работать и проводит партийные мероприятия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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