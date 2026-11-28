394 единицы техники расчищали региональные трассы после обильных снегопадов. По данным управления автомобильных дорог региона, на трассах работали: 261 комбинированная дорожная машина, 22 автомобиля с отвалом, 56 автогрейдеров и 55 единиц другой техники. Для противогололедной обработки использовали 1627,6 кубометра пескосоляной смеси и 44,1 кубометра песка, сообщает ДИП Свердловской области.

Мокрый снег прошел по всей области. На дорогах отмечались гололедица и поземка. Ограничения движения на региональных трассах отсутствуют, сообщают дорожники.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что управление автодорог круглосуточно следит за состоянием магистралей, и призвал уральцев учитывать погодные условия при планировании поездок.

По прогнозу, 28 ноября в регионе ожидается небольшой снег. В отдельных районах возможны метель, снежные заносы и снежный накат на дорогах, порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от −4 до −9 градусов.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает водителей соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и не мешать работе снегоуборочной техники.

Отметим, что накануне в социальных сетях наблюдалось большое количество роликов влзмцщенных автомобилистов – как местных, так и гостей области. Все они говорили об ужасном качестве очистки дорожного полотна основных трасс. Автомобилисты выкладывали видео, как машины еле пробираются по дорогам, как их трясет на обледеневших неровностях и требовали от региональных властей принять меры к нормализации ситуации.

Вопросы вызывало и качество уборки дорог в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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