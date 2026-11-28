В Екатеринбурге снова стали появляться очереди на заправки. Паническое настроение водителей спровоцировало сообщение о том, что на АЗС «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» пропали АИ-92 и АИ-95.

Как сообщает «Новый День» к середине пятницы «людно» стало на заправках «Газпромнефти», а к вечеру там стали формироваться настоящие очереди. К примеру, в восемь вечера картину из пяти десятков машин можно было наблюдать на заправке «Газпромнефти» на Сахарова, много машин стояло на АЗС у падел-арены, хвост очереди выходил на Фурманова. А на «Башнефти» в Академическом к ночи вообще не было никакого бензина. Продавалось только дизельное топливо. В итоге автолюбители в Академическом районе города начали «расхватывать» бензин с частных заправок, хотя он там традиционно стоит дороже среднерыночных показателей.

Между тем, власти области накануне сообщали, что никаких поводов для переживаний нет: топливо приходит в регион стабильно. Некоторые «окна» в поставках связаны с логистикой и плохими погодными условиями – в последние два дня регион засыпало снегом.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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