20 января в Свердловской области ожидаются следующие события

21.01.2020, вторник

В 10:00 в Свердловском облсуде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) продолжится рассмотрение апелляции на приговор бывшему замглавы Белоярского округа Сергею Прохоренко.

В 11:00 на Среднеуральской ГРЭС (Среднеуральск, ул. Ленина, 2.) начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а, со двора в 10:20). В повестке вопрос «Ознакомление с деятельностью Среднеуральской ГРЭС в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования город Екатеринбург».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. С докладом по вопросу «О реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев за 2019 год и планах на 2020 год» перед депутатами выступит Екатерина Мурзина, председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание рабочей группы по вопросу контроля за установкой технических средств организации дорожного движения на территории города.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, к. 326) состоится брифинг, посвященный старту основного этапа подачи заявлений о приеме детей в первый класс и второму этапу народного тестирования записи на сайте госуслуг. В брифинге примут участие начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров, директор центров муниципальных услуг (ЦМУ) Сергей Баранов.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвященная реализации промышленной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев обозначит перспективы развития промышленной политики, роль индустриальных парков, поделится видением мер господдержки, включая льготные займы промышленным предприятиям, расскажет о методиках обращения с отходами (полигоны ТКО). Кроме того, спикер поделится методами по реализации крупнейших инвестпроектов в сфере промышленности.

В 16:00 в культурно-просветительском центре «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8) состоится церемония вручения писем общественного признания «Спасибо!». Лауреатами первой церемонии 2020 года станут уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области Анастасия Немец, заслуженный артист РФ, артист Екатеринбургского театра юного зрителя Александр Викулин, директор международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» Лилия Немченко, председатель совета фонда «Бажов» Сергей Полыганов, генеральный директор Ekaterinburg Fashion Week Надежда Матюхина и другие.

Екатеринбург. Другие новости 21.01.20

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