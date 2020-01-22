22 января в Свердловской области ожидаются следующие события

22.01.2020, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты осмотрят хоккейные корты и катки в Ленинском районе и у ТЦ «Радуга-Парк».

В 13:00 на предприятии НЛМК-Метиз (Березовский, ул. Кольцевая, 5) состоится торжественный запуск новых производственных мощностей. О потенциале развития рынка метизной продукции, а также о планах по увеличению мощностей промышленных предприятий региона на 2020 год на площадке промпредприятия расскажут министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и генеральный директор НЛМК-Метиз Сергей Ким.

В 14:15 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, пл. Конструкторов, 5) состоится пресс-подход генерального директора АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николая Соломона, предваряющий координационное совещание с участием руководителей предприятий и отраслевых союзов по вопросам реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Свердловской области. В 14:45 губернатор Евгений Куйвашев и Николай Соломон осмотрят учебную производственную площадку «Фабрика процессов», созданную в технопарке «Университетский». В 15:00 начнется совещание. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 13:15.

Екатеринбург. Другие новости 21.01.20

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