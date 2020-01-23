23 января в Свердловской области ожидаются следующие события

23.01.2020, четверг

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станут меры по обеспечению комплексного и устойчивого развития сельских территорий в Свердловской области. С докладом выступит министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев. О комплексном развитии села Байкалово доложит глава Байкаловского муниципального района Алексей Жуков, об участии предприятия «Каменское» в мероприятиях комплексного развития сельских населенных пунктов Каменского района расскажет генеральный директор организации Александр Бахтерев.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:40 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по платным парковочным пространствам. Главный специалист отдела правового и экономического обеспечения комитета по транспорту и развитию улично-дорожной сети Александр Вегнер расскажет о количестве машиномест на платных парковках в Екатеринбурге в данный момент и планах по созданию новых объектов, а представители городской службы, контролирующей оплату парковки, поделятся статистикой своей работы. Пресс-тур рассчитан на 1,5 часа.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов первого этапа исследовательского проекта УрГЮУ «Криминология города». Ученые и студенты Уральского государственного юридического университета уже завершили первый этап проекта. Они выбрали шесть микрорайонов города (ВИЗ, Ботаника, Эльмаш, Центр, Пионерский, Сортировка) и 6 месяцев вели научное наблюдение, ставили опыты и проводили эксперименты. Цель проекта – оценить реальный уровень преступности в Екатеринбурге. Такие исследования проводятся на Урале впервые. Директор института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев, проректор Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук Людмила Берг, доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук Юлия Радостева расскажут о целях, задачах и методах исследования, поделятся информацией о проводимых криминологических экспертизах и экспериментах, перечислят факторы, способствующие совершению правонарушений в разных районах города, подведут итоги первого этапа проекта, назовут самые опасные районы, по мнению криминологов.

В 13:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35, колонный зал) губернатор Евгений Куйвашев вручит юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» уральским ветеранам. В числе награждаемых ожидаются председатель Союза блокадников Ленинграда в Екатеринбурге Вера Лощанова, член региональной организации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Валентина Рябцева.

В 15:00 в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, ул. Мира, 21, химико-фармацевтический центр) ученые расскажут об использовании разработанного в вузе препарата «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом в Китае.

В 15:00 в спортивной школе «Локомотив» № 8 (Екатеринбург, пер. Красный, 13а) состоится торжественная церемония открытия ледовой арены отделения фигурного катания. Ожидается, что участие в открытии обновленного спортивного объекта примут заместитель главы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, председатель гордумы Игорь Володин, глава администрации Железнодорожного района Андрей Курочкин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин и начальник управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина.

В 15:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 4) состоится тренировка детей с ДЦП и с повреждением опорно-двигательного аппарата по следж-хоккею.

В 17:00 в ТРЦ «Фан Фан» (Екатеринбург, ул. Ясная, 2, 4 этаж, сбор гостей в 16:30) министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов откроет XVI Международный турнир по боулингу среди дипломатических, торговых представительств, почетных консулов иностранных государств, аккредитованных в Екатеринбурге. Планируется участие более 20 команд. Первый раз выйдут на дорожку почетный консул Словении, генконсулы Кипра, Киргизии, США, ФРГ.

Екатеринбург. Другие новости 22.01.20

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