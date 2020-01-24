24 января в Свердловской области ожидаются следующие события

24.01.2020, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная введению новых правил экзамена на водительские права и регистрации автомобилей. Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Иван Мальгин, президент «Уральской ассоциации автомобильных школ» Георгий Коваленко, президент Федерации автовладельцев России Максим Едрышов поделятся информацией о ключевых изменениях, разъяснят новый порядок регистрации автомобилей и новые правила сдачи экзамена на водительские права, расскажут о целях нововведений, а также оценят, как новшества повлияют на работу сотрудников ГИБДД, автошкол, автосалонов и на жизнь уральских автомобилистов.

В 12:00 на площадке «ПК «Контур» (Заречный, ул. Попова, 57, заезд с ул. Восточная) состоится стартовое совещание по вопросу реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках установочного совещания запланирован обход производственной площадки с участием заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, заместителя генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александра Казакова, генерального директора предприятия Валерия Околелова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту приема заявок в первые классы в Свердловской области. Заместитель директора департамента информатизации и связи Свердловской области Павел Борисов, начальник отдела общего образования департамента общего и дополнительного образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, руководитель направления департамента прикладных проектов Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров и директор МКУ «Центр муниципальных услуг» Сергей Баранов расскажут о количестве будущих первоклассников в городах Свердловской области, о количестве мест в образовательных учреждениях, поделятся информацией процедуре подаче заявлений на зачисление первоклассников в свердловские школы в 2020 году, а также дадут рекомендации родителям.

В 14:00 на «Екатеринбург Арене» (ул. Репина, 5, конференц-зал) состоится семинар на тему применения нового налогового режима для самозанятых. Об особенностях нового налога расскажут: начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления федеральной налоговой службы России по Свердловской области Юлия Смирнягина, руководитель департамента налогового консалтинга группы компаний «Левъ&Левъ-Аудит» Анна Зарипова, а также представители банковского сообщества. В 13:50 состоится пресс-подход с участием заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Ильи Суллы.

В 15:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) Евгений Куйвашев вручит премии лучшим профессорам, доцентам и преподавателям вузов региона. Церемония награждения традиционно приурочена к Дню российского студенчества.

Екатеринбург. Другие новости 23.01.20

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