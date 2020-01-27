27 января в Свердловской области ожидаются следующие события

27.01.2020, понедельник

В 10:30 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Года памяти и славы в Свердловской области. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков расскажут об основных планах по проведению Года памяти и славы в Свердловской области, перечислят масштабные социальные, культурные и образовательные мероприятия, которые пройдут в Свердловской области в 2020 году под эгидой Года памяти и славы, огласят статистику по количеству участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны, проживающих в Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов IV Уральской проектной смены в «Сириусе». Заместитель первого проректора УрФУ, руководитель Уральской проектной смены Надежда Терлыга, наставник команды VR-шлем Всеволод Фомин, наставник команды ARCity Владислав Марков расскажут о представителях смены от Свердловской области, о проектах, разработанных детьми, а также о реализации этих проектов на практике.

В 13:00 полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов посетит Уральский федеральный университет и встретится со студентами. В ходе посещения, которое откроет год 100-летнего юбилея университета, Николай Цуканов познакомится с работой Циклотронного центра ядерной медицины и Центра фармацевтических и химических технологий. В мероприятиях к участию приглашены глава Екатеринбурга Александр Высокинский и представители правительства Свердловской области. Сбор представителей СМИ в 12:35 в фойе Физико-технологического института (ул. Мира, 21).

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) с последним словом выступит бывший замглавы Белоярского ГО по ЖКХ Сергей Прохоренко, по делу которого рассматривается апелляция на приговор.

В 15:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится официальное закрытие Года Бажова в Свердловской области. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В фойе первого и второго этажей театра будут работать тематические площадки.

Екатеринбург. Другие новости 26.01.20

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