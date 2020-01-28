28 января в Свердловской области ожидаются следующие события

28.01.2020, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят положение о ежегодном отчете главы города, утвердят штатную численность городской счетной палаты.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с коронавирусом. Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова и руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев расскажут о мерах по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которую обнаружили в Китае, дадут оценку туристической обстановке в юго-восточном направлении в связи с последними событиями, огласят алгоритм действий для туристов, которые купили путевки в КНР или в страны, предполагающие транзит через аэропорты КНР.

В 11:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, декорационный цех) состоится пресс-показ сценографического решения балета «Конек-горбунок», премьера которого состоится 2 июля. Работу представит директор театра Андрей Шишкин. С макетом и эскизами костюмов выступит дизайнер Анастасия Нефедова – главный художник электротеатра «Станиславский». О хореографических тонкостях расскажет Антон Пимонов – хореограф, экс-солист Мариинского театра.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Внимание – снюс! Опасная мода на жевательные табачные смеси». В пресс-конференции примут участие: главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов, главный нарколог областной наркологической больницы Антон Поддубный, заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская. Можно ли считать снюс наркотиком, насколько сильно его воздействие на организм, в какой степени на фоне приема снюса никотиновая зависимость нуждается в лечении, какие меры можно предпринять для того, чтобы жевательные табачные смеси становились менее доступными подросткам? Эти и другие вопросы будут подняты на пресс-конференции.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с питанием в школах и детских садах Свердловской области. Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области – начальник отдела контроля закупок Антон Трофимов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Сергей Матвеев, заместитель начальника отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Лилия Будкевич оценят ситуацию с питанием в школах и детских садах Свердловской области, расскажут о проводимых проверках в этой сфере, поделятся информацией о выявленных нарушениях при проведении государственных закупок продуктов питания в образовательных учреждениях Свердловской области, пояснят, каким образом реализуется межведомственное взаимодействие для контроля за детским питанием в школах и детских садах Урала.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 5 этаж, зал № 531) состоится первое заседание Экологического совета при главе Екатеринбурга. На 15:30 запланирован пресс-подход с участием главы Екатеринбурга Александра Высокинского и членов совета.

В 14:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. Участие в нем примут ветераны-блокадники и представители ветеранской общественности. В 15:00 в Свердловской региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк – Екатеринбург» (ул. Шарташская, 21) состоится торжественный вечер-встреча жителей блокадного Ленинграда «Никто не забыт».

В 15:30 в пресс-центре УрФУ (пр. Ленина, 51, ауд. 248) состоится пресс-конференция и.о. директора департамента «Факультет журналистики» Бориса Лозовского и его преемника, который заступит на этот пост 1 февраля. Перед началом состоится брифинг председателя конкурсной комиссии Эльвиры Сыманюк, которая огласит имена директоров департаментов.

Екатеринбург. Другие новости 27.01.20

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