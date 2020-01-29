29 января в Свердловской области ожидаются следующие события

29.01.2020, среда

В 10:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Свердловской области в 2020 году и итогам 2019 года. Эксперты оценили темпы развития малого и среднего бизнеса в Свердловской области: сколько предприятий создано в Свердловской области за минувший год? Какую поддержку они смогут получить в 2020 году? Появятся ли инструменты поддержки для самозанятых? На эти и другие вопросы ответят: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Илья Сулла, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; Андрей Медведев, директор компании «АЙ-ТОР» (наукоемкое предприятие, получатель поддержки СОФПП). После пресс-конференции запланирована экскурсия на предприятие «Ай-Тор» (ул. Щорса, 7а, предусмотрен трансфер). Наукоемкое предприятие выиграло грант Фонда содействия инновациям за инновационную разработку i-TOR-110 кВ (устройство, объединяющее функции измерения тока и напряжения), не имеющую аналогов в мире.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета в 2019 году. Руководитель Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников расскажет об основных результатах работы управления в 2019 году, сообщит об обеспечении транспортной безопасности на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, в том числе, о результатах доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере транспортной безопасности, а также озвучит данные о работе по противодействию коррупции.

В 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится заседание экспертного круглого стола, на котором будут обсуждать поправки к Конституции РФ. Ожидается, что в обсуждении примут участие представитель президента РФ по рассмотрению законопроекта «О поправке к Конституции РФ» палатами Федерального собрания, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок Павел Крашенинников, председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправки к Конституции РФ, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, широкий круг руководителей судебной власти, известные юристы, входящие в совет «Ассоциация юристов России», депутаты законодательного собрания, представители местного самоуправления, отраслевых союзов, общественных палат, предприятий и учреждений.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам реформы ОСАГО в Свердловской области. Представитель Федерации автовладельцев РФ в Свердловской области Олег Таратухин, представитель Союза страховщиков Свердловской области «Белый соболь» Иван Косьмин, руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов расскажут о целях реформы ОСАГО, сообщат о ситуации с оформлением полисов ОСАГО в УрФО, в том числе и электронных, поделятся информацией о ценообразовании и тарифах, а также дадут рекомендации автовладельцам.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 326) состоится брифинг начальника департамента образования Екатерины Сибирцевой и руководителя направления екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Федорова, посвященный ходу основной волны записи первоклассников в школы, которая началась в 00:00 часов 29 января. Специалисты расскажут, как проходит запись в первых трех городских районах и ответят на вопросы журналистов.

В 12:00 игроки баскетбольной команды УГМК вместе с представителями добровольческого движения «Дорогами добра» посетят Черноусовскую школу-интернат, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы (Белоярский район, с. Черноусово, ул. Светлая, 1), и передадут детям баскетбольные мячи, проведут с детьми баскетбольную зарядку с мячами и устроят чаепитие. Автобус с баскетболистками и волонтерами отправится от Дворца игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) в 11:00.

В 14:00 в областной детской клинической больнице (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) состоится открытие кардиоревматологического отделения после ремонта.

В 14:15 заместитель главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин посетит предприятие «Уралбиомед», которое производит лечебное и диетической питание для детей (ул. Луначарского, 133). Он обсудит с руководителями организации ближайшие задачи его деятельности. У журналистов будет возможность познакомиться с работой предприятия и узнать о перспективах его работы.

В 15:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) состоится совещание у полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова по вопросам профилактики и контроля за распространением гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в Уральском федеральном округе.

В 15:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101, оф. 305) состоятся общественные слушания по теме послания президента РФ Совету Федерации и проекта закона РФ о поправках к Конституции России. Ожидается, что в слушаниях помимо членов общественной палаты в обсуждении примут участие представители профильных министерств и ведомств региона, НКО и экспертного сообщества.

В 18:30 в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3, 7 этаж, аудитория 710, Народный университет конституционализма) Геннадий Бурбулис, Егор Николаев и Владимир Лобок проведут очередное заседание Народной трибуны, которое в этот раз будет посвящено вопросам развития российского конституционализма в свете обсуждаемых сейчас поправок в Конституцию и молодежи, как творческому конституционному субъекту будущего России.

Екатеринбург. Другие новости 28.01.20

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