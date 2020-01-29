Дополнение к анонсам

В 17:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станет модернизация и развитие системы социального обслуживания, в том числе посредством внедрения новых технологий, и дальнейшее повышение эффективности и качества социальных услуг в Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков.

Екатеринбург. Другие новости 29.01.20

За год до выборов в Свердловскую область заходит еще одно «левое» объединение (ФОТО). / В Ирбите погиб 17-летний юноша, два подъезда отселены – причиной пожара мог быть взрыв газа. / 29 января в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»