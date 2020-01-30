30 января в Свердловской области ожидаются следующие события

30.01.2020, четверг

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, в ходе которого специалисты комитета благоустройства города вместе с журналистами смогут оценить качество уборки города от снега в Кировском и Железнодорожном районах. Представителям СМИ презентуют технологию применения смачиваемого «Бионорда», которую используют в большинстве районов города.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы уральских поисковиков в 2019 году. Председатель совета Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова, ведущий специалист Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение», руководитель проекта «Вахта памяти», руководитель поискового отряда «Ровесник» (Верхняя Пышма) Наталья Попова, руководитель поискового отряда «Зов» (с. Кунарское, Богдановичский район) Ираида Семинихина подведут итоги юбилейного для организации года, расскажут о проектах, способствующих развитию патриотического сознания у детей и молодежи, а также увековечению памяти павших защитников Отечества, расскажут о своих планах на Год памяти и славы. Спикеры огласят список фамилий красноармейцев, чьи имена восстановлены в ходе поисковых экспедиции, объявят поиск родственников.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Второго Всероссийского конкурса рисунков для детей-инвалидов «Я могу! Я рисую!". Депутат Государственной думы, член экспертного жюри конкурса Александр Петров, заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, член экспертного жюри конкурса Борис Кириллов, министр социальной политики Свердловской области, член экспертного жюри конкурса Андрей Злоказов, директор НПП «Детская восстановительная медицина», инициатор конкурса Евгений Крупин и галерист, владелец аукционного дома «Суворовъ», член экспертного жюри конкурса Валерий Суворов подведут итоги конкурса, расскажут о процедуре выбора рисунков и определения победителей, а также сообщат о дальнейших перспективах развития проекта. На пресс-конференции будет вручен приз и диплом победительнице конкурса Нине Перепечко. Также представители СМИ смогут увидеть оригиналы работ победителей.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная финансовым итогам года. В каком состоянии банковская система Свердловской области вошла в 2020 год: как снижение ключевой ставки повлияло на устойчивость финансового сектора? За счет чего увеличилась доля онлайн-операций у юридических и физических лиц? Как банковская система планирует работать с самозанятыми? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Горбунов, руководитель направления отдела экономического анализа и регионального развития Уральского главного управления Банка России; Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза; Олег Попков, директор дивизиона Екатеринбург УБРиР; Ирина Кузьмина, директор по развитию ДелоБанка, член правления СКБ-банка.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-показ первой персональной музейной выставки «Красил Макар. Появление автора». В экспозиции будут представлены работы (урало-сибирская роспись по дереву) последних двух с половиной лет, включая самые свежие станковые произведения, специально подготовленные к выставке.

В 14:00 в Полевском губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе, входящем в Трубную металлургическую компанию (Полевской, ул. Вершинина 10). Автобус для аккредитованных СМИ отправляется от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 12:00.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится презентация сценариев работы праздничной подсветки, смонтированной в конце 2019 года на проспекте Ленина и улице Свердлова. Разработчики проекта расскажут, как могут быть использованы световые конструкции в течение календарного года и предложат другие варианты подсветки.

С 17:00 до 19:00 в Екатеринбурге пройдет акция по неспецифической профилактике гриппа. Представители Городского центра медицинской профилактики и студенты-волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа будут встречать посетителей ТРЦ, раздавая маски и напоминая о способах профилактики гриппа. Планируется раздать более 5 тысяч масок и информационных листовок в ТРЦ «Гринвич», ТРЦ «Мегаполис», ТРК «Радуга-парк», ТРЦ «Алатырь» и МТРК «КомсоМолл», а также в кинотеатре «Континент Синема».

В 17:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание Молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе. В числе прочих в повестке вопрос «О направлении председателю Екатеринбургской городской думы И.В. Володину обращения о возможности рассмотрения депутатами вопроса включения метрополитена в тарифы Е-карты для студентов».

В 18:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3, атриум) состоится открытие мультимедийной выставки «Спасители», организованной Российским еврейским конгрессом. В церемонии предполагается участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, члена бюро президиума Российского еврейского конгресса, президента группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, государственных и общественных деятелей, дипломатов, российских меценатов. До начала мероприятия, в 17:30, состоится пресс-подход его участников.

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