31 января в Свердловской области ожидаются следующие события

31.01.2020, пятница

В 10:00 в ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102) состоится областное торжественное собрание, посвященное Дню образования профсоюзного движения Свердловской области. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских и президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский подпишут дополнительное соглашения к областному трехстороннему соглашению по регулированию социально-трудовых отношений.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная годовщине гибели туристической группы Дятлова на перевале в 1959 году. Адвокат, кандидат юридических наук Евгений Черноусов, писатель, общественный деятель, историк Олег Архипов, участник поисковых работ группы Дятлова, консультант следствия Сергей Согрин, председатель общественного фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич, сестра погибшего Игоря Дятлова Татьяна Перминова обсудят итоги проверки по делу группы Дятлова, которую в 2019 году проводила Генеральная прокуратура РФ, зачитают письмо, адресованное президенту РФ, об оказании содействия в возбуждении уголовного дела следователями центрального аппарата Следственного комитета РФ, поделятся информацией о фактах и версиях гибели туристической группы туристов на Северном Урале, расскажут о взаимодействии с органами власти в ходе расследования, также участники пресс-конференции объявят дальнейшие планы работы общественного фонда.

В 11:30 в УрФУ (пр. Ленина, 51, пресс-центр) состоится лекция, которую проведет чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр. Темы выступления: «Германская внешняя политика» и «Европейская политика – 2020». Лекция пройдет на немецком языке – с последовательным переводом на русский.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 3 этаж, кабинет № 326)

состоится брифинг, посвященный предварительным итогам приемной кампании по зачислению детей в первый класс за первые три дня со старта основного этапа подачи заявлений. В мероприятии примут участие начальник департамента образования Екатерина Сибирцева, руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров.

В 12:00 на заводе «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36) состоится передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам. Участие в торжественном мероприятии, посвященном выпуску юбилейного локомотива, примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский, представители РЖД и отраслевых министерств РФ.

В 13:00 Управление архивами Свердловской области проведет пресс-тур в Центр микрографии и реставрации архивных документов (Екатеринбург, ул. Первомайская, 56). На вопросы о специфике архивного и реставрационного дела ответят начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, директор Центра микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области Юлия Демина, директор Государственного архива административных органов Оксана Селезнева, директор Государственного архива Свердловской области Евгений Шабалин, директор Центра документации общественных организаций Свердловской области Алексей Гагарин.

В 15:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между полномочным представителем президента РФ, координационным советом отделения РСПП в Уральском федеральном округе, Ассоциацией территориальных объединений профсоюзов Уральского федерального округа.

Екатеринбург. Другие новости 30.01.20

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