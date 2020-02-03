3 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

03.01.2020, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная итогам кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области в 2019 году. Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов подведет итоги ремонтной кампании 2019 года, огласит статистику по количеству завершенных объектов, по уровню собираемости взносов, расскажет о результатах претензионно-исковой работы в прошлом году, обозначит планы на 2020 год, поделится информацией о старте третьего этапа программы по замене лифтового оборудования в домах, формирующих фонд капитального ремонта в «общем котле». Также спикер затронет тему капитального ремонта объектов культурного наследия, проинформирует о том, какую работу начал вести Фонд совместно с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области и другими структурами в этом направлении.

В 11:00 в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, пр. Ленина, 51) состоится встреча с президентом Российской академии образования, президентом Российского психологического общества, академиком РАО, членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Юрием Зинченко. Планируется обсуждение следующих вопросов: ход реализации проекта Российской академии образования «Растем с Россией»; создание региональных систем управления развитием научного потенциала в сфере образования; послание Президента РФ Федеральному собранию, конституционная реформа.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная итогам предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидата для участия в довыборах в Законодательное собрание Свердловской области, которое прошло в Краснотурьинском округе № 16 в воскресенье, 2 февраля. Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий подведет итоги предварительного голосования, а также расскажет о дальнейшем выдвижении победителя в качестве кандидата от партии на довыборах в Законодательное собрание Свердловской области.

В 16:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится церемония открытия VIII регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Планируется, что участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Соревнования пройдут на площадках 16 колледжей и техникумов, они продлятся до 7 февраля.

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