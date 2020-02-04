4 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

04.02.2020, вторник

В 08:30 Свердловская областная станция переливания крови (Екатеринбург, ул. Тольятти, 8) проведет акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с раком: все желающие смогут сдать кровь для пополнения запаса свердловских больниц донорской кровью и ее компонентами.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в бассейне «Университетский» (Екатеринбург, ул. Коминтерна, 14а) пройдут городские соревнования по плаванию по программе специальной Олимпиады (спорт для людей с нарушением интеллекта). Соревнования проводятся по нескольким дисциплинам (вольный стиль, баттерфляй, на спине, брасс, комбинированное плавание) на дистанции от 25 до 1 500 метров, они являются отборочными на всероссийскую спартакиаду специальной Олимпиады, которая пройдет с 6 по 10 апреля 2020 года в Казани.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями в Свердловской области. Начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, главный врач ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Свердловской области Владимир Елишев, заведующий отделением детской онкологии №2 ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1», главный внештатный детский специалист-онколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Аракаев предоставят статистику онкологических заболеваний по Свердловской области и Екатеринбургу, поделятся информацией о доступности онкологической медицинской помощи и профилактике онкологических заболеваний, в том числе у детей, а также расскажут о современных методах диагностики, лечения и реабилитации.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2020» в Свердловской области. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, директор центрального старта лыжных гонок в Свердловской области Дмитрий Чукреев и бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов расскажут о развитии в регионе зимних видов спорта, сообщат о подготовке к старту массовой гонки «Лыжня России» и программе соревнований, а также обозначат особенности дистанций в этом году.

В 13:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур в центр социальной адаптации для бездомных и для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, четырехкомнатную квартиру для бездомных, действующую в рамках реализации грантового проекта Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии «Дорога к дому». Журналисты познакомятся с программой адаптации проекта «Дорога к дому». Первая локация для съемки – офис Православной службы милосердия (территория собора Успения пресвятой Богородицы, ул. Кирова, 65). Здесь участники программы социально адаптируются, проходят трудовую интеграцию, и здесь же работает с ними психолог. Далее журналисты проследуют в центр адаптации – квартиру в Юго-Западном районе уральской столицы.

В 13:20 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 16 этаж, зал заседаний)состоится пресс-подход по итогам первого заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству между правительством Свердловской области и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. На вопросы журналистов ответят и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов и заместитель государственного секретаря, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петра Поневач-Пана.

В 14:00 на выездное заседание отправится постоянная комиссия гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а, со двора). Депутаты посетят филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» (ул. Гурзуфская, 40а).

В 16:00 в БЦ «Президент» (Екатеринбург, ул. Ельцина, 1а, 2 этаж) состоится награждение победителей и участников первого конкурса СМИ по освещению деятельности Ассоциации строителей Урала.

В 16:30 в музее «Демидовская дача» (Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 5а), состоится подписание «дорожной карты» по строительству моста через Тагильский пруд. Ожидается, что в мероприятии примут участие и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев, руководители многопрофильной строительной компании ООО «АльмакорГруп».

Екатеринбург. Другие новости 03.02.20

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