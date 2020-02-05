5 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.02.2020, среда

В 10:00 в школе № 136 Екатеринбурга (пр. Космонавтов, 54а) администрация города проведет пресс-тур, посвященный организации школьного питания. В программе: кулинарный поединок учениц 9 класса; открытый урок «Разговор о правильном питании» у первоклассников; выставка конкурсных работ; презентация новой программы питания; дегустация блюд школьной столовой. Комментарии о питании школьников дадут: заведующая сектором общественного питания комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Татьяна Гандке, заместитель начальника отдела потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района Юлия Чернышева, директор ООО «Школьно-базовая столовая № 11» Наталья Кустова и директор школы № 136 Лариса Шершнева. Пресс тур рассчитан на 1 час. Сбор в фойе школы в 09:45

В 10:30 начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и депутатской группы «Женская фракция» (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а, со двора, в 10:00). Депутаты посетят МАОУ-СОШ № (ул. Краснолесья, 22) и строящуюся школу на 1 200 мест в квартале № 26 планировочного района Академический (ул. академика Сахарова).

В 14:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 16 этаж, зал переговоров) состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и Национальной системой платежных карт о внедрении механизма оказания поддержки уральцам с помощью единой социальной карты. Подписи под документом поставят и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов и генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

В 14:00 в Уральском государственном колледже им. И.И. Ползунова (Екатеринбург, пр. Ленина, 28) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участие в событии примут ветераны Великой Отечественной войны, которые поделятся воспоминаниями о событиях военных дней.

В 14:15 начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а, со двора, в 14:00). Депутаты посетят ГАУЗ СО «Многофункциональный клинический медицинский центр «Бонум» (ул. Краснокамская, 36).

В 17:30 в Екатеринбурге (ул. Добролюбова 16/2, 3-й этаж) состоится встреча с председателем центрального комитета партии «Коммунисты России» Максимом Сурайкиным, который посетит Екатеринбург с рабочим визитом.

Екатеринбург. Другие новости 04.02.20

Водоканал оставил без воды микрорайон в Екатеринбурге. / Екатеринбуржцы не рвутся голосовать за поправки в Конституцию: «Не пойду, а зачем?» (ВИДЕО). / Слух дня: Тунгусов распускает слухи о своем банкротстве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»