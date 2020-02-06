6 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

06.02.2020, четверг

В 09:45 в ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) начнется брифинг, предваряющий церемонию открытия лаборатории Culturalica, которая начнется в 10:00. Начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков, директор библиотеки Мидден-Брабант библиотечно-культурного комплекса LocHal в Тилбурге Херман Хорст, а также режиссер, продюсер, тиран «Картонии», инициатор Российского союза уличных театров и артистов Сергей Корсаков расскажут о формате проекта, его задачах и тематике, поделятся своими ожиданиями от Culturalica и ответят на вопросы журналистов. III Всероссийская лаборатория культурных проектов Culturalica пройдет в Екатеринбурге 6 и 7 февраля.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов проведет заседание правительства региона (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основной темой станет создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в Свердловской области, в том числе путем строительства и реконструкции зданий. С докладами выступят министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов и министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков. Содоклады представят глава Березовского городского округа Евгений Писцов и и.о. главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

В 10:00 в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, пр. Ленина, 51) состоится торжественное открытие традиционных Демидовских чтений. В преддверии Дня российской науки с лекциями о новых химических элементах, биоразнообразии, охране природы и инвестиционной политике выступят лауреаты Демидовской премии. Также на мероприятии будут награждены лауреаты премии губернатора для молодых ученых. В программе: 10:20 – награждение лауреатов премии губернатора Свердловской области для молодых ученых; 10:50 – лекция Эдуарда Росселя «Инвестиционная политика России»; 11:35 – лекция Юрия Оганесяна «Сверхтяжелые элементы»; 12:20 – лекция Вячеслава Рожнова «Изучение, сохранение и восстановление редких видов млекопитающих фауны России»; 13:05 – лекция Александра Чибилёва «Заповедная Россия – истоки, современность, будущее»; 13:50 – закрытие чтений.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы управления ЗАГС Свердловской области в 2019 году. Заместитель начальника управления Наталья Храмова расскажет об основных результатах работы в 2019 году, об изменениях в отраслевом законе «Об актах гражданского состояния», выскажет мнение о поправках в Семейный кодекс РФ, корректирующих брачный возраст, подведет итоги перехода отделов ЗАГС на новую систему работы ЕГР ЗАГС («Единый реестр записей актов гражданского состояния»), предоставит статическую информацию по видам актов гражданского состояния за 2019 год, по редким и необычным именам новорожденных и по датам регистрации брака, пользовавшихся наибольшей популярностью у молодоженов в 2019 году.

В 13:00 специалисты ЕТК проведут рейд по трассам, где при плановом осмотре обнаружены незаконные сооружения: самовольно установленные торговые точки, гаражи, автостоянки и т.п. в охранных зонах тепловых сетей и в подвальных помещениях, где расположены транзитные трубопроводы. К энергетикам присоединятся представители администрации Орджоникидзевского района. Сбор в 13:00 на ул. Гурзуфской, 19. Рейд начнется на пр. Космонавтов, 74, и продолжится в направлении ул. Машиностроителей.

В 14:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) состоится пресс-конференция «Рассказы об ЭкстрАбилити», посвященная вопросам профессиональной инклюзии учеников, выпускников и молодых людей с нарушением зрения. Представители департамента по труду и занятости населения Свердловской области, Екатеринбургского центра занятости и Центра инклюзивного образования УрФУ расскажут о проектах и программах содействия профессиональной ориентации и трудоустройства людей с нарушением зрения. Своим опытом успешной реализации в профессии поделятся люди с инвалидностью по зрению.

В 15:00 в библиотеке имени В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15) состоится открытие совместной выставки библиотеки и государственного архива Свердловской области «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете: история уральской периодической печати». На выставке можно ознакомиться с изданиями по истории журналистики и периодической печати Урала и Свердловской области, хранящиеся в краеведческом отделе библиотеки. Экспозиция будет открыта с 6 февраля до 31 марта.

В 16:30 в здании Администрации города Екатеринбурга (вход с пер. Банковского, зал № 316) состоится награждение победителей и призеров в личном и командном первенстве всероссийских соревнований «Лед надежды нашей», которые прошли в минувшие выходные. Награды вручит начальник управления физической культуры и спорта Людмила Фитина.

Екатеринбург. Другие новости 05.02.20

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