10 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

10.02.2020, понедельник

В 10:00 в Центральном окружном военном суде (Екатеринбург, ул. Бажова, 85) состоится оглашение приговора Эдуарду Низамову, обвиняемому по ч. 1 ст. 205.5 УК «Организация деятельности террористической организации», ст. 205.1 УК «Вербовка в террористическую организацию» и ст. 278 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК «Подготовка к насильственному захвату власти».

В 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова. Россия начала председательствовать в ШОС и БРИКС в 2020 году: какие иностранные делегации едут в страну и в уральский регион? Какой результат это дает для экономики? Участвует ли представительство МИД в контроле за ситуацией с коронавирусом на Урале? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная призовым местам уральских пловцов на XXII Чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении. Президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов и вице-президент федерации Анатолий Пеугонен расскажут о подготовке к чемпионату мира по зимнему плаванию, о программе соревнований, об особенностях дистанций и дисциплин в этом году, а также поделятся информацией о культурной программе чемпионата, географии участников и призовых местах.

Екатеринбург. Другие новости 09.02.20

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