11 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

11.02.2020, вторник

В 09:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 326) состоится брифинг, посвященный ситуации вокруг коронавируса. Начальник управления здравоохранения Денис Демидов и главный эпидемиолог города Александр Харитонов расскажут об эпидемиологической ситуации в Екатеринбурге и огласят результаты предварительных анализов граждан Китая, находящихся на карантине в санатории «Бодрость». Затем начальник управления внешнеэкономических связей администрации города Максим Докучаев и председатель регионального отделения Всероссийского Красного Креста Дмитрий Вершинин расскажут об акции по помощи жителям Гуанчжоу – побратима Екатеринбурга.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание думы. Депутаты рассмотрят вопросы о размещении нестационарных объектах, о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в гордуме и другие.

В 12:00 в администрации Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Луначарского, 217) состоится встреча с отрядом Добровольной народной дружины. Руководитель отряда Анатолий Сауляк, а также семейная династия дружинников – Александр Медведовских и две его дочери расскажут, как ДНД ведут охрану правопорядка в районе, с какими неординарными случаями им приходилось сталкиваться. После общения со СМИ дружинники выйдут в очередной рейд.

В 14:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120) начнется первый процесс об оспаривании нормативов накопления ТКО, которыевлияют на размер платы за вывоз мусора. Ответчик – Региональная энергетическая комиссия, в процессе участвует региональное министерство ЖКХ. В 13:30 у входа в здание суда начнется одиночный пикет в поддержку исковых требований.

В 16:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса 68, к. 6) состоится вынесение приговора Максиму Верникову, обвиняемому в участии в нежелательной организации.

В 19:00 в отеле «Гранд Авеню» (Екатеринбург, пр. Ленина, 40, конференц-зал) противники внесения поправок в Конституцию проведут первое собрание комитета общественной кампании «Нет!», на котором обсудят план дальнейших действий. К участию приглашаются все жители Екатеринбурга, которые выступают против поправок в Конституцию.

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

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