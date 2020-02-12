12 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.02.2020, среда

В 11:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 16 этаж) заместитель губернатора Павел Креков проведет видеоселекторное совещание с главами муниципальных образований по вопросу «Об эпидемиологической ситуации по гриппу и коронавирусной инфекции в Свердловской области».

В 12:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города в 2019 году. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова расскажет об основных результатах работы ведомства в 2019 году, приведет статистику правонарушений и прокурорских проверок, поделится информацией об антикоррупционной деятельности, а также обозначит планы работы на 2020 год.

В 12:00 в Уральском государственном педагогическом университете (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, ауд. 316) состоится торжественное открытие первого теологического клуба. Он создан с целью формирования у молодежи целостного мировоззрения на основе культурно-исторических и духовно-нравственных традиций. В рамках работы теологического клуба участники познакомятся с историей философии и религии, основами этического и религиозного знания, определят этическую проблематику в религии и философии. Кроме того, будут организованы лекции, семинары, дискуссии, посвященные философско-этическим вопросам и проблемам духовно-нравственного воспитания личности. Тема первого заседания – «Вера в русской литературе и философии».

Екатеринбург. Другие новости 11.02.20

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