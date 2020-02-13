13 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.02.2020, четверг

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основной вопрос повестки – реализация в Свердловской области положений послания президента Федеральному собранию РФ. С докладом выступит заместитель губернатора Олег Чемезов. Содоклады представят заместитель губернатора Павел Креков и заместитель губернатора Сергей Швиндт.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) в рамках Дней муниципальных образований состоится презентация Верхней Пышмы. На третьем этаже здания ЗССО появится площадка с искусственным льдом, на котором свое мастерство продемонстрируют мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Спортивной школы имени Александра Козицына Анастасия Кипнис, а также призеры первенств и чемпионатов Свердловской области по фигурному катанию на коньках Ева Евтухова и Диана Шахмаева.

В 12:00 во Дворце творчества детей и молодежи Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 44) активисты партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» проведут экоуроки для школьников на тему обращения с опасными ТКО (батарейки), а также отходами 4-5 класса (макулатура, полимерные отходы). Активисты следуют из Перми в Челябинск на электромобилях и везут с собой отработанные батарейки для их утилизации. Экоуроки проводятся партийцами по всему маршруту следования в рамках автопробега «На подзарядке». Спикеры: Вячеслав Марков – председатель регионального общественного совета партпроекта «Чистая страна» в Пермском крае; Михаил Беленький – координатор партпроекта «Чистая страна» в Свердловской области; Виктор Шептий – секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».

В 13:45 в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению XVII Международно-практической конференции «Ковалевские чтения», которая пройдет 13-14 февраля. Председатель совета партнеров адвокатского бюро Loys, старший преподаватель кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета Денис Пучков, ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, президент Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель совета Московской коллегии адвокатов «Юридическая фирма «ЮСТ» Юрий Пилипенко, президент Международного общества криминологии, член совета директоров Международной ассоциации уголовного права (США) Эмилио Виано обсудят значимость темы научно-практической конференции «Примирение в праве», поделятся экспертными мнениями об ее актуальности в контексте современной юриспруденции, оценят роль конференции в развитии юридического образования и роль правового сообщества в текущих законодательных изменениях.

В 16:00 на площадке РАНХиГС (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, зал ученого совета) состоится первое заседание пятого состава молодежного правительства Свердловской области, на котором будет выбран председатель. В качестве кандидатов зарегистрированы три человека, которые представят свои программы развития молодежного правительства на ближайшие два года.

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

Два подростка катались, прицепившись к машине, а третий снимал их из багажника (ФОТО). / Гендиректор Среднеуральской птицефабрики: по решению суда предприятие продолжит работать (обновлено). / Из-за коронавируса продажи на туррынке упали на 50%, покупать боятся даже на лето. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»