14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

14.02.2020, пятница

В 10:00 в здании музея археологии Урала (пр. Ленина, 69/10) состоится пресс-конференция, посвященная заявке Екатеринбурга на звание «Город трудовой славы». В пресс-конференции примут участие: первый заместитель главы города Александр Ковальчик, заместитель главы города по связям с общественностью Екатерина Куземка и руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров.

В 12:00 в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) в рамках Ковалевских чтений состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная уголовно-правовым проблемам антикризисного управления в России. Адвокаты коллегии «Юлова и партнеры» Елена Юлова и Михаил Пендюрин, представляющие сторону защиты бизнесмена Александра Щукина, председатель совета партнеров адвокатского бюро Loys Денис Пучков, представляющий интересы Андрея Лушникова по делу «Востокцемента», обсудят, может ли государство не вмешиваться в деятельность бизнеса, если банкротство предприятий лишает регион рабочих мест, инвестиций, налогов, пояснят, каким образом участие властей в деятельности предприятия регулируется действующим законодательством, поделятся экспертными мнениями о том, что именно можно считать вымогательством и злоупотреблением полномочиями в ситуации, когда поставленная цель достигнута вопреки формальным процедурам.

В 12:00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) состоится показ документального фильма «Грязные слова», посвященного чистоте речи. Фильм снят общероссийской общественной организацией поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело». Премьера фильма состоялась 12 февраля в Общественной палате РФ.

В 12:30 в школе № 23 Екатеринбурга (ул. Павла Шаманова, 54) состоится День науки. Мероприятие начнется с торжественного открытия памятника атому на площади у школы. С приветственным словом выступят начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, вице-президент РАН, председатель УрО РАН, доктор химических наук Валерий Чарушин и генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин. Затем Валерий Чарушин и главный ученый секретарь УрО РАН, член-корреспондент РАН, доктор технических наук Алексей Макаров прочтут лекции для старшеклассников.

В 17:00 на территории церкви Святого Ованнеса Карапета (Екатеринбург, ул. Тверитина, 54) состоится армянский праздник «Трндез». Главными традициями праздника являются разжигание костра, прыжки через него, хороводы и танцы, а также чествование молодоженов.

Екатеринбург. Другие новости 13.02.20

Забили гол в последнюю секунду и все равно проиграли: «Автомобилист» терпит третье поражение подряд. / «Водоканал» снова оставил целый микрорайон Екатеринбурга без воды. / Юрист назвал включение новых норм в Уголовный кодекс «законодательной клоунадой». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»