17 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

17.02.2020, понедельник

В 10:00 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а) продолжится рассмотрение уголовного дела об обрушении кровли завода имени Калинина, в результате которого погибли 4 человека и 14 получили травмы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная новым возможностям и инструментам сотрудничества Свердловской области со странами СНГ. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты Михаил Козлов, начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора обозначат текущую ситуацию международной и внешнеэкономической деятельности Свердловской области со странами СНГ, поделятся информацией об особых условиях прохождения таможенного контроля для сельхозпродукции из Узбекистана, а также расскажут об инвестиционной привлекательности региона и инструментах развития сотрудничества Свердловской области и стран СНГ.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие после капитального ремонта школы № 49 на 575 мест (ул. Машиностроителей, 26). В церемонии открытия примут участие представители администрации города, родители, педагоги и школьники.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Екатеринбург. Другие новости 16.02.20

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