18 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

18.02.2020, вторник

В 08:30 в Свердловском филиале компании «Т Плюс» (Екатеринбург, пр. Ленина, 38) пройдет региональный этап федеральной донорской акции «Мы с тобой одной крови», приуроченной к юбилею победы в Великой Отечественной войне.

В 09:30 в Екатеринбурге (ул. Энгельса, 7, Novotel, конференц-зал Rodonit) состоится открытие семинара «Межведомственное сотрудничество: модели предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием в регионах». С российской стороны в открытии семинара примут участие: заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко, заместитель председателя комитета Государственной думы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, старший советник департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Екатерина Горбатова, старший советник отдела международных отношений аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Ольга Гончаренко. От Совета Европы в семинаре примут участие глава программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петер Зих и член Парламентской ассамблеи Совета Европы Роза Бьерк Бринъёльфсдоттир. От имени делегации Европейского союза в Российской Федерации – заместитель главы делегации Европейского союза Алешка Симкич. Международный опыт представят эксперты Совета Европы из Италии, Испании и Великобритании. В 10:30 будет организован пресс-подход с участием представителей организаторов мероприятия, выступавших на открытии семинара.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится открытие дискуссионного клуба «Авангард» в рамках программы Международного союза немецкой культуры. Участие в открытии проекта примут заместитель председателя Международного союза немецкой культуры Софья Симакова, консул генерального консульства Германии в Екатеринбурге Харальд Кремс, председатель совета региональной общественной организации «Немецкая национально-культурная автономия Свердловской области» Марина Бычкова, председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев, руководитель представительства Международного союза неправительственных организаций Ассамблеи народов Евразии в Свердловской области Марина Плясунова.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в бывшем кинотеатре «Салют» (Екатеринбург, ул. Толмачева, 12) заместитель начальника городского департамента образования Ольга Бабченко, заместитель начальника управления муниципального имущественного комплекса департамента по управлению муниципальным имуществом Юлия Лазаренко, директор городского центра «Одаренность и технологии» Татьяна Зыкова, а также директор кинотеатра «Салют» Жанна Кузнецова расскажут, какая деятельность будет вестись центром в «Салюте», когда там появятся первые воспитанники, как прошел процесс передачи здания, и ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 в ФКУ «Уралуправтодор» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, конференц-зал) начальник управления Александр Бедусенко проведет неформальную встречу с журналистами за чашкой чая. Он ответит на вопросы, касающиеся итогов 2019 года, зимнего содержания трасс, планов и перспектив развития сети автодорог, подведомственных управлению, на 2020 год.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 2019 году. Руководитель управления Владимир Гребнев, его заместители Наталья Банникова и Светлана Терехова огласят основные результаты работы в 2019 году, поделятся опытом работы с информационной системой «Меркурий», назовут основные нарушения, расскажут о нововведениях в законодательстве в части надзора за хозяйствующими субъектами.

В 12:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Арбитражного суда Свердловской области в 2019 году. Председатель суда Светлана Цветкова и ее заместитель Илья Чураков подведут основные итоги работы в прошедшем году, огласят статистику, показывающую результативность работы суда в 2019 году, оценят ситуацию с банкротством физических и юридических лиц в регионе, поделятся информацией о характере правонарушений, назовут средние сроки рассмотрения дел, расскажут о наиболее интересных и громких эпизодах деятельности суда за 2019 год.

В 12:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и

постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в екатеринбургской гимназии № 2 (пер. Пестеревский, 3) состоится акция «День сдачи ЕГЭ с родителями». В этом году акция посвящена Году памяти и славы, поэтому ее участникам предложат выполнить задания по истории. Вместе с родителями выпускников текущего года единый государственный экзамен будет сдавать министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 16:00 в Музее архитектуры и дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится открытие выставки «Уральский народный хор. История в костюмах». В экспозицию вошли эскизы костюмов, созданные за 25 лет сотрудничества с членом Союза художников России Валерием Игнаткиным. В программе официального открытия выставки – выступление Уральского народного хора, дефиле в концертных костюмах легендарного коллектива и архивные фотографии разных лет.

В 19:00 в международном центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) состоится открытая лекция «Мифы о радиации». Почему радиация – не изобретение атомщиков? Радиоактивны ли наши дома? Насколько опасны для здоровья рентген и флюорография? На эти и другие вопросы ответит автор книги «Занимательная радиация», кандидат технических наук, главный инспектор по ядерной, радиационной безопасности и охране окружающей среды Уральского электрохимического комбината Александр Константинов.

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

Депутат Госдумы прокомментировал задержание гендиректора «Титановой долины». / Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки. / В обсервацию в Верхней Пышме на две недели помещены 22 китайца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»