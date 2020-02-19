19 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

19.02.2020, среда

В 09:00 состоится открытие выставки инновационных достижений Уральского государственного аграрного университета (Екатеринбург, ул. Тургенева, 23, 2 этаж, холл актового зала), посвященной 80-летию вуза. Ученые и студенты представят новейшие научные разработки по умному сельскому хозяйству, хранению и переработке плодоовощной продукции, селекции и семеноводству и многое другое. В числе экспонатов: экобокс для круглогодичного выращивания в домашних условиях зелени, ягод и овощей; картина из свежих растений с автоматическим поливом; беспилотный летающий аппарат для точного земледелия; биотопливо; гидропонная установка с автоматическим режимом выращивания любых растений; инфракрасная сушилка для фруктов, овощей и ягод, позволяющая сохранять все полезные биологически-активные соединения, включая антиоксиданты; полезный хлеб и многое другое. В 10:00 в актовом зале начнется международная научно-практическая конференция «От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение сельского хозяйства». На конференции выступят ученые из России, Венгрии, Испании, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и др. В их числе вице-президент РАН, профессор Ирина Донник. Участники встречи обсудят стратегические направления развития аграрной науки в России и за рубежом, научное обеспечение инновационного развития биотехнологий, растениеводства и животноводства, цифровые технологии в сельском хозяйстве, совершенствование подготовки кадров и роль экономической науки в инновационном развитии АПК.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:45 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проведет пресс-тур на производство бумажной и картонной тары ИП Лодкин А.С., которое приняло участие в федеральной программе «Выращивание» (Екатеринбург, ул. 8 Марта 267/3). Сбор в 10:00 в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7д), где состоится пресс-подход с участием заместителя директора фонда Валерия Пиличева.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского областного суда в 2019 году. Председатель суда Владимир Дмитриев, его заместитель по административным делам Ирина Силина, председатель коллегии по гражданским делам Анна Васильева, председатель коллегии по уголовным делам Наталья Гордеева подведут основные итоги работы в прошедшем году, расскажут об основных тенденциях в рассмотрении дел в 2019 году, поделятся информацией о первых итогах работы судов присяжных на уровне районных и городских судов области, огласят данные о работе судов области в условиях изменявшегося законодательства, дадут оценку законотворческой деятельности органов местного самоуправления.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению парада Победы в Екатеринбурге в 2020 году. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский и первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик расскажут о мероприятиях, которые состоятся на территории Свердловской области в честь празднования 75-летия Победы, сообщат об особенностях военного парада в Екатеринбурге в 2020 году, а также поделятся информацией о военной технике, которая примет участие в параде 9 Мая.

В 12:00 в Центре документации общественных организаций Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 22) откроется выставка к 95-летию выдающегося композитора, фронтовика, почетного гражданина Свердловской области и города Екатеринбурга, народного артиста России Евгения Родыгина.

В 12:15 в аэропорт Кольцово рейсом из Москвы прилетит детский балет «Феникс» (Екатеринбург), который занял третье место на фестивале Tanzolymp в Берлине.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (вход со стороны пер. Банковского, 3 этаж, зал № 316) под председательством главы города Александра Высокинского пройдет заседание программного совета стратегического развития. Будут рассмотрены стратегии развития Ленинского и Верх-Исетского районов.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 в «Точке кипения» (Ельцин-центр, 5 этаж) состоится форум инновационных технологий в девелопменте и развитии городской среды CorpSpace.Build, направленный на выстраивание эффективного взаимодействия малого и среднего бизнеса и крупных предприятий региона. Участвуют: заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, исполнительный директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов, исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева, представители ведущих застройщиков региона, малого и среднего бизнеса.

В 16:00 в лофте «МГЕР» (Екатеринбург, ул. Восточная, 68, оф. 301) пройдет общественное обсуждение «Проблемы употребления никотиносодержащих смесей среди молодежи». Спикеры: Владимир Власов, заместитель председателя ЗССО; Артем Николаев, руководитель «Молодой Гвардии» в Свердловской области.

В 19:00 в Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) начнется музыкальный фестиваль «Грани искусства Евгения Родыгина», который станет официальным стартом мероприятий Года Е.П. Родыгина в регионе. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Екатеринбург. Другие новости 18.02.20

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