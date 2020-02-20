20 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

20.02.2020, четверг

В 09:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 10:00 в Екатеринбурге в ДИВС «Уралочка» (Олимпийская набережная, 3) начнется первенство России по армрестлингу среди спортсменов не старше 21 года. В 13:00 состоится торжественная церемония открытия состязаний. С 16:30 до 18: 00 пройдут финальные поединки.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества в Свердловской области. Начальник отделения по борьбе с мошенничествами ОУР УМВД России по г. Екатеринбургу майор полиции Игорь Каргаполов сообщит о наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества, озвучит статистические данные и меры ответственности, а также поделится информацией, как обезопасить себя от действий преступников.

В 11:00 в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета (пр. Ленина 51, пресс-центр, ауд. 248) состоится международный круглый стол «Подвиг народа-победителя: общая история и общая память на пространстве бывшего СССР». В мероприятии примут участие дипломаты, представители государственных и образовательных учреждений России, Кыргызстана и Казахстана, а также преподаватели и студенты УрФУ. Планируется обсудить вопросы восприятия Великой Отечественной войны молодым поколением России, Кыргызстана и Казахстана.

В 11:30 Ленинский районный суд Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) рассмотрит иск Екатерины Головко к Минфину России в связи с гибелью ее брата Станислава после пыток в полиции Нижнего Тагила (суд признал полицейских виновными).

В 12:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к установлению рекорда на самое массовое исполнение на гармони, баяне и аккордеоне песен «День победы» и «Свердловский вальс», которое состоится 9 мая 2020 года на стадионе «Екатеринбург Арена». Член бюро центрального комитета Российского союза молодежи, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Елена Зверева, председатель городского совета ветеранов Федор Ледерер, заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Баранов расскажут о подготовке к событию, перечислят цели и задачи мероприятия, пояснят, как коллективы и сольные исполнители могут подать заявку для участия в нем. В финале пресс-конференции прозвучит музыкальная композиция в исполнении ученика подготовительного отделения по классу баяна ЕДМШ № 12 Ивана Матвеева и преподавателя, лауреата премии главы города Екатеринбурга «Во славу Екатеринбурга» Виктора Волохова.

В 13:00 на станции метро «Площадь 1905 года» культурный центр ГУ МВД России по Свердловской области совместно с управлением культуры Екатеринбурга организует выступление вокального ансамбля «Сердце Урала». Музыканты исполнят песни военных лет и другие произведения советских и российских композиторов.

В 13:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, сбор в 12:45 у служебного входа) журналистам представят новую концертную арфу «Ориана» французской фирмы Camac Harps стоимостью 3,9 млн. Инструмент продемонстрируют главный дирижер театра Константин Чудовский и солистка оркестра Екатерина Агапова.

В 14:30 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подписанию Манифеста уральской кухни и возрождению кухни Урала. Бренд-шеф проекта «На Урале есть», исследователь уральской кухни, шеф-повар ресторана «Гады, крабы и вино» Владимир Олькиницкий, генеральный директор туристического кластера «Гора Белая», председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич, генеральный директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов, директор Уральского конгресс-бюро Татьяна Флеганова объяснят понятие «уральская кухня», выскажут экспертные мнения о бренде уральской кухни как части инвестпотенциала региона и о значимости элемента для развития делового туризма на Урале.

В 15:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15) вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько вручит юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 11 ветеранам Великой Отечественной войны. В 15:15 состоится презентация «Книги всенародной памяти» и торжественная передача первого тома библиотеке.

В 18:30 в Городском библиотечном информационном центре (Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12) пройдет лекция «Ухань… о котором вы не знали». Лекцию проведет Марианна Федорова – художник, иллюстратор, которая в 2019 году преподавала изобразительное искусство в начальной школе Учана (Ухань, Китай).

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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