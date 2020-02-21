21 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

21.02.2020, пятница

В 10:00 на площадке Уральского федерального университета (Екатеринбург, пр. Ленина, 51) начнется международный форум «Развитие и совершенствование экологических практик в приграничных территориях». Казахстан представят делегации из Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, а также из Нур-Султана. Россию представят делегации приграничных Курганской, Тюменской и Челябинской областей, а также Екатеринбурга. В составе делегаций – экологи, волонтеры, общественные деятели, преподаватели и научные сотрудники вузов.

В 10:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная развитию территории опережающего социально-экономического развития в Новоуральске. Генеральный директор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов, председатель совета директоров АО «Атом-ТОР» Николай Пегин и заместитель главы администрации Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям Михаил Черницкий подведут итоги года работы ТОСЭР на территории Новоуральска, расскажут о привлекательности территории, об актуальных задачах ТОСЭР, поделятся информацией об участии госкорпорации «Росатом» в этом проекте, огласят список резидентов территории, пояснят, какая работа ведется с резидентами ТОСЭР на сегодняшний день. Также спикеры обозначат перспективы развития ТОСЭР «Новоуральск» в 2020 году.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная развитию деятельности студенческих отрядов. Председатель правления МОО «Свердловский областной студенческий отряд» Лейла Расулова, комиссар МОО «Свердловский областной студенческий отряд» Елена Драган и экс-командир штаба студенческих педагогических отрядов МОО «Свердловский областной студенческий отряд» Дарья Бабина поделятся планами работы на 2020 год, расскажут о праздновании XV фестиваля «Зимняя Знаменка», который состоится 23 февраля.

В 11:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3, офис ресурсного центра добровольчества «Сила Урала») состоится презентация установки, предназначенной для переработки пластика. Сырье – пластиковые крышки – собирают и передают волонтерам жители региона. Добровольцы собрали установку в рамках проекта молодежного экологического движения «Делай».

В 12:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования Масленицы в Свердловской области в 2020 году. Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, методист по хранению фонда предметов материальной культуры Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Лариса Попова, руководитель креативного отдела «Парк сказов» Ксения Кармацких и бренд-шеф сети «Поль Бейкери» в Екатеринбурге Сергей Лавров расскажут об истории и традициях праздника, об активном отдыхе в регионе, презентуют программу народных масленичных гуляний, а также поделятся традиционными и современными рецептами блинов.

Екатеринбург. Другие новости 20.02.20

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