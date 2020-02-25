25 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

25.02.2020, вторник

В 14:30 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, сбор в 14:15 у служебного входа) журналистам расскажут о премьерном спектакле «Травиата», которая откроет в сентябре новый сезон. Будут презентованы макет и эскизы, постановщики представят концепцию спектакля, ответят на вопросы.

В 14:30 в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11) в рамках месячника защитников Отечества по инициативе Свердловской областной общественной организации ветеранов состоится торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. На мероприятие приглашены участники и ветераны Великой Отечественной войны, офицеры и военнослужащие Центрального военного округа, кадеты и юнармейцы, руководители военно-патриотических клубов и организаций.

Екатеринбург. Другие новости 24.02.20

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