26 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.02.2020, среда

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в 2019 году. Директор департамента Алексей Россолов огласит основные итоги работы прошедшем году, представит результаты проверок в сфере строительства и ЖКХ, оценит ход реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Свердловской области в 2019 году, расскажет о работе, связанной с контролем деятельности управляющих компаний в регионе, поделится данными по статистике обращений граждан в 2019 году.

В 12:30 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция и.о. губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, посвященная подготовке Свердловской области к празднованию 75-летия Победы и формированию заявок свердловских городов на присвоение звания «Город трудовой доблести».

В 14:00 и.о. губернатора Сергей Бидонько проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбурга, пл. Октябрьская, 1).

В 14:00 в Технопарке высоких технологий Свердловской области (Екатеринбург, пер. Конструкторов, 5) заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов проведет заседание межведомственной рабочей группы по реализации региональной программы цифрового развития экономики Свердловской области. Программа является составной частью национального проекта «Цифровая экономика России». Участники рабочей группы ознакомятся с предложениями отечественных компаний, которые могут помочь в реализации национальной программы «Цифровая экономика» и проекта «Умный город» на Среднем Урале. Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин расскажет об итогах деятельности департамента в 2019 году и о планах на 2020 год. Будут рассмотрены вопросы создания Единой цифровой медицинской платформы, интеллектуальной платформы видеонаблюдения и других цифровых сервисов и вопросы развития цифровой инфраструктуры.

В 15:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3) состоится годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, на котором планируется обсудить пути повышения эффективности деятельности предприятий, вопросы использования передовых технологий и развития кооперации, создание условий для устойчивого развития экономики Свердловской области. В работе собрания примут участие Губернатор Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович, Президент РСПП Шохин Александр Николаевич. В 14:30 состоится пресс-подход участников.

Екатеринбург. Другие новости 25.02.20

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