27 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

27.02.2020, четверг

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная влиянию ограничений, связанных с коронавирусом, на развитие международных контактов Свердловской области. Как ограничения, связанные со вспышкой коронавируса, влияют на карту международных контактов Свердловской области: вносятся ли коррективы в планы по бизнес-миссиям? Пострадал ли туристический бизнес? Как изменились приоритеты российских туристов на сезон весна-лето на фоне ситуации с коронавирусом? На эти и другие вопросы ответят: Михаил Козлов, руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей УТПП; Михаил Мальцев, руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма; Оксана Чувакова, директор обособленного подразделения туроператора TUI в Екатеринбурге.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Великому посту в 2020 году. Руководитель и духовный наставник Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, протоиерей Евгений Попиченко, старшая сестра отдела милосердия ПСМ Татьяна Ананьина и руководитель центра защиты семьи «Колыбель» ПСМ Елена Попова расскажут о духовном смысле Великого поста, поделятся информацией о правилах его соблюдения с пользой для души, о богослужениях в уральских храмах в этот период и о том, как можно присоединиться к делам милосердия.

В 13:00 на аллее возле КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90, со стороны памятника Воинам-спортсменам Урала) Горный университет совместно с администрацией Ленинского района проведет традиционную горняцкую Масленицу с веселыми играми и угощением. Будут организованы соревнования по поднятию гири, командным прыжкам через скакалку, бою подушками на скамейке и др. Творческие коллективы города выступят на Масленице с концертной программой.

С 13:50 до 14:50 в спортивном зале Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) пройдет встреча игроков БК УГМК со студентами. В мероприятии примут участие действующие чемпионки Евролиги и России Наталья Виеру и Альба Торренс. Под руководством тренера Вероники Кармацци баскетболистки УГМК расскажут и покажут, как пробудиться от зимней спячки, зарядиться энергией и позитивным настроением. А также поделятся своими лайфхаками, как сбалансировать свою энергию и эффективно управлять своим внутренним состоянием изо дня в день.

В 16:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж, зал заседаний) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. В повестке вопросы: о рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению референдума Свердловской области; о порядке составления, уточнения и использования списков избирателей на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16; о перечне региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий и другие.

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

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