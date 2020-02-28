28 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

28.02.2020, пятница

В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) состоится рассмотрение апелляционной жалобы на арест гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова. В 10:30 будет рассмотрена апелляционная жалоба на арест бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова (4 этаж, зал № 6А).

В 10:00 в главном учебном корпусе УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) состоится пресс-подход, посвященный открытию отборочного этапа инженерного чемпионата Case-in, во время которого пройдет презентация кейса по сбору и переработке пластика. В 10:30 состоится торжественное открытие чемпионата. В 12:00 – защита студенческих проектов: команды предложат свои идеи площадок по сбору и подготовке использованной ПЭТ-упаковки и поставке вторичных полимеров в качестве сырья для предприятий.

В 10:00 в кафе «Сабантуй» (Екатеринбург, ул. Артинская, 16) в рамках празднования 100-летия образования Республики Татарстан пройдет День татарской кухни в Свердловской области, посвященный памяти известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова. Мероприятие пройдет в формате кулинарного фестиваля: будут организованы выставки, презентации блюд, мастер-классы, а также дегустация.

В 10:00 в спорткомплексе «Калининец» (Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48) начнется муниципальный этап Всероссийского фестиваля по сдаче норм ГТО.

В 10:00 в гимназии № 39 Екатеринбурга (ул. Союзная, 26) откроется межрегиональный фестиваль франкофонных театров FestiАrt 2020. Участники фестиваля – ученики 1 – 10 классов образовательных учреждений Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Республики Башкортостан – представят спектакли на французском языке.

В 10:30 начнется пресс-тур по строящемуся культурно-просветительскому центру «Эрмитаж-Урал» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 11). Участники: Алексей Богданов – заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа; Илья Марков – начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Никита Корытин – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция заместителя руководителя Свердловского УФАС России Сергея Волкова. Свердловское УФАС России зафиксировало всплеск жалоб в строительной отрасли: почему застройщики жалуются на госорганы? Какие нарушения допускаются? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению спортивно-патриотического фестиваля «Шагнувшие в бессмертие», который состоится 1 марта в ДИВС «Уралочка». Директор департамента молодежной политики Свердловской области Олег Гущин, исполнительный директор Свердловского областного отделения Российского союза боевых искусств, президент Федерации тайского бокса РФ Дмитрий Путилин, председатель правления Свердловской областной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ» Юрий Яночкин, вице-президент Свердловского отделения Российского союза боевых искусств, мастер спорта по армейскому рукопашному бою Алексей Агафонов огласят программу фестиваля «Шагнувшие в бессмертие», расскажут о подготовке к мероприятию, поделятся информацией об организациях, которые примут участие в фестивале, также спикеры поделятся ожиданиями по количеству гостей, выскажут мнения о роли подобных событий в патриотическом воспитании.

В 11:00 в Арамили (ул. Клубная, 13/1) состоится торжественная церемония открытия автоматизированного завода по производству лакокрасочных материалов и металлических порошков закрытого акционерного общества Научно-производственный холдинг «ВМП». Ожидается, что в церемонии примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко, президент ЗАО НПХ «ВМП» Михаил Вахрушев, директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли Российской Федерации Александр Орлов.

С 11:55 до 13:00 в гимназии № 35 Екатеринбурга (ул. Июльская, 32) пройдет урок по первой помощи в рамках всероссийской акции. Его проведут активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» совместно с Российским движением школьников при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области и министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

В 12:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией. Главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный, главный нарколог Свердловской области, начальник ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Олег Забродин и заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Мильчаков сообщат данные о наркологической ситуации в регионе, расскажут о действии современных видов наркотиков, о способах лечения и мерах профилактики, а также предоставят информацию о наиболее громких случаях задержания лиц, распространяющих наркотические вещества.

В 13:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению международных соревнований по лыжным гонкам «Ural Iron 100 k» «Уральская железная сотня», которые пройдут 29 февраля в Сысертском районе. Бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов и президент ассоциации выпускников Московской школы управления «Сколково», сооснователь состязаний IronStar в России Владимир Волошин расскажут о подготовке к соревнованиям, обозначат цели и задачи мероприятия, огласят программу, также спикеры озвучат алгоритм регистрации участников.

В 14:30 в Свердловской филармонии (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38А) состоится пресс-подход с арт-директором Х Международного музыкального фестиваля Bach-Fest (который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 31 марта), органистом Свердловской филармонии Тарасом Багинцом и Хансом-Йоргом Альбрехтом, дирижером и органистом Мюнхенского баховского хора и оркестра, дирижером концерта-открытия фестиваля. Журналистам представят редкий гобой д'амур, который задействован на открытии фестиваля. Съемка репетиции возможна с 13:30 до 14:00.

В 14:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) состоится рассмотрение апелляционной жалобы на арест IT-специалиста Александра Литреева, подозреваемого в приобретении наркотических средств.

В 15:00 в зале ученого совета главного учебного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19) уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Татьяна Мерзлякова встретится со студенческим активом вуза.

В 15:00 в киноконцертном театре «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) состоится празднование 70-летия городского клинико-диагностического центра, в котором примет участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Екатеринбург. Другие новости 27.02.20

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