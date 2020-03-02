2 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

02.03.2020, понедельник

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная поправкам в Конституцию РФ, выдвинутым партией «Справедливая Россия». Политическая партия «Справедливая Россия» выдвигает поправки в Конституцию, требуя исправить ошибки прежнего правительства: какие поправки выдвигает партия? Что они дадут жителям Свердловской области в случае принятия? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Кузнецов, председатель регионального отделения партии в Свердловской области, секретарь президиума центрального совета партии по идеологии, член президиума центрального совета партии; Дмитрий Ионин, депутат Государственной думы РФ, член президиума центрального совета партии.

В 15:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) состоится гала-концерт юбилейного XX городского фестиваля творческих возможностей педагогов города Екатеринбурга «Большая перемена – 2020».

Екатеринбург. Другие новости 01.03.20

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