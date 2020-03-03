3 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

03.03.2020, вторник

В 05:05 в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) рейсом SU-6401 прилетит десятикратный чемпион мира и действующий чемпион России по мотогонкам на льду Дмитрий Хомицевич, который в составе сборной России одержал победу в чемпионате мира в Берлине.

В 10:00 на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара центр» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15) начнется двухдневный форум «Большой открытый диалог»– публичная дискуссия между профильными руководителями исполнительных органов власти региона и предпринимателями, направленная на обсуждение и дальнейшее решение актуальных и острых вопросов регионального бизнеса. Оператор форума – Информационное агентство России ТАСС. Спикеры форума: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев; первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов; министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова; президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин; уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх; генеральный директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Александр Породнов. В программе: В 10:00 (концертный зал, 2 этаж) – расширенное заседание инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области, где будут рассмотрены достижения в развитии инвестиционного климата Свердловской области и перспективы упрощения государственных процедур для предпринимателей; в 11:30 (концертный зал 2, 2 этаж) – пресс-подход с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, председателя Совета Свердловского областного отделения «Опора России» Ильи Тыщенко, первого вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаила Черепанова; в 14:30 (концертный зал, 2 этаж) – руководители свыше десяти министерств и ведомств Свердловской области проведут персональные консультации для предпринимателей.

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23, конференц-зал) губернатор Евгений Куйвашев вручит награды лучшим животноводам. К участию в торжественном мероприятии приглашены животноводы, показавшие высокие результаты и получившие в 2019 году более 8 тысяч килограммов молока от одной коровы.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая эксперименту по внедрению новых технологий в сфере безналичных платежей. В Екатеринбурге впервые в России на автозаправках внедрена новая для рынка система оплаты услуг: вместо кассы и терминала – считывание QR-кода через телефон. В какие сроки технология охватит российский рынок? Что даст бизнесу и покупателям избавление от посредников при оплате? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка; Ирина Кузьмина, директор по развитию ДелоБанка; Артем Скворцов, руководитель проекта Benzuber; Максим Марамыгин, доктор экономических наук, директор Института финансов и права УрГЭУ.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 326) состоится брифинг, посвященный ситуации с распространением коронавируса. В брифинге примут участие: заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка; начальник управления здравоохранения администрации города Денис Демидов; главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

В 13:00 состоится торжественное открытие после ремонта консультативно-диагностической поликлиники Екатеринбургского клинического перинатального центра (ул. А. Валека, 12). В церемонии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, представители управления здравоохранения города.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 губернатор Евгений Куйвашев вручит государственные награды, награды президента России, награды министерств Российской Федерации и награды Свердловской области выдающимся уральцам. В числе награждаемых – ветеран Великой Отечественной войны Михаил Числов, которому будет вручен знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий УрФУ Борис Лозовский будет награжден званием «Почетный гражданин Свердловской области». Ожидается, что награды из рук главы региона получат уральские предприниматели и промышленники – генеральный директор машиностроительного завода им. Калинина Николай Клейн, президент компании «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский, генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, генеральный директор Богдановичского комбикормового завода Виктор Буксман, а также ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Екатеринбург. Другие новости 02.03.20

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