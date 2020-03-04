4 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

03.03.2020, среда

В 10:00 состоится выездное заседание подгруппы по контролю за реализацией на территории Свердловской области национального проекта «Здравоохранение». Депутаты познакомятся с достижениями свердловских кардиохирургов, а также с перспективами оказания кардиологической помощи в Свердловской области.

В 10:00 в УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62, конференц-зал, ауд. 152) в рамках перекрестного Года России с Киргизией состоится открытие II международной конференции «Женское лицо миграции. Социализация детей мигрантов». Встреча посвящена проблемам женщин, находящихся в трудовой миграции, и культурной адаптации детей мигрантов. На мероприятии выступят руководители органов власти Свердловской области и Киргизской Республики. Участие в конференции примут уполномоченные миграционной службы обоих государств.

В 11:00 на аэродроме Алапаевска (поселок Заря, ул. Ленина) парашютисты-пожарные Уральской базы авиационной охраны лесов совершат учебные прыжки с парашютом. В преддверии пожароопасного сезона 40 парашютистов-пожарных Уральской авиабазы должны проведут по 12 прыжков с парашютом с борта самолёта Ан-2.

В 12:00 в школе № 4 Екатеринбурга (ул. Пехотинцев, 15) глава города Александр Высокинский и глава Железнодорожного района Андрей Курочкин вручат памятные юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Приглашено более 50 ветеранов.

В 13:30 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. Подписи под документом поставят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

В 16:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж, зал заседаний) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. В повестке вопросы, касающиеся технического и документального обеспечения предстоящих довыборов депутата заксобрания по Краснотурьинскому округу № 16 и дополнительных выборов представительных органов муниципальных образований, назначенных на 12 апреля; а также изменений в составе контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Свердловской области и регламента Избирательной комиссии Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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