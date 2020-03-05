5 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

05.03.2020, среда

В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 2 этаж зал № 3А) состоится рассмотрение апелляционных жалоб на приговор, вынесенный Белоярским районным судом в отношении Марины Мартемьяновой, виновной в ДТП, в результате которого пострадали несовершеннолетние. Приговор обжалован осужденной, защитой, потерпевшими и стороной обвинения.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Ключевым вопросом повестки станет модернизация и развитие первичного звена здравоохранения Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Содоклад представят главный врач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новоселов.

В 11:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная лечению и профилактике острых отравлений в Свердловской области. Отравления алкоголем и наркотиками «помолодели»: к каким угрозам готовятся токсикологи в 2020 году? Стала ли менее распространенной проблема алкогольной зависимости среди жителей Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений; Олег Забродин, главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.

В 12:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирной неделе борьбы с глаукомой, которая проводится с 6 по 12 марта. Заведующая городским отделением диагностики и лечения глаукомы Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Ия Пасенова и ассистент кафедры офтальмологии УГМУ, заместитель главного врача клиники «Профессорская плюс» Александр Богачев дадут оценку ситуации по глаукоме среди взрослого и детского населения в Свердловской области, представят статистику по количеству свердловчан с глаукомой, расскажут о симптомах и причинах болезни, о лечении и профилактике глаукомы, также поделятся информацией о деятельности кафедры офтальмологии УГМУ, о подготовке кадров, а также о международном учебном взаимодействии и инновациях в разработках.

В 13:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 45/62) состоится межрегиональный турнир по комплексному единоборству среди сотрудников правоохранительных органов Свердловской области и соседних регионов в честь памяти сотрудника отряда спецназначения ГУФСИН России по Свердловской области Героя России Сергея Багаева. В турнире примут участие 50 спортсменов из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, ХМАО и ЯНАО, в том числе чемпионы мира. Ожидается присутствие руководителей ГУФСИН и заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрея Зяблицева.

В 14:00 в Уральском ГУ Банка России (Екатеринбург, ул. Циолоковского, 18, сбор СМИ в 13:30) состоится пресс-подход начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова, посвященный традиционному годовому совещанию с кредитными организациями по итогам 2019 года и задачам на 2020 год.

Екатеринбург. Другие новости 04.03.20

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