6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

06.03.2020, пятница

В 10:00 в екатеринбургской гимназии № 9 (пр. Ленина, 33) состоится встреча с учеником шестого класса школы Борисом Можаевым, победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного к Году памяти и славы.

В 10:30 свердловские добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравят с Международным женским днем сотрудниц силовых ведомств, которые 8 марта будут находиться на служебном посту. В 10:30 волонтеры поздравят 62 сотрудниц отдела полиции по адресу: ул. Челюскинцев, 96; в 12:00 – сотрудниц кинологической службы по адресу: ул. Слободская, 43.

В 11:00 в преддверии Международного женского дня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга прозвучат сонеты Шекспира и стихи, воспевающие женщин. В рамках совместного проекта СвЖД и Свободного театра им. Саманты Смит артисты поздравят представительниц прекрасного пола с весенним праздником. Они будут читать стихи под аккомпанемент саксофонов и дарить женщинам тюльпаны. Музыкальное сопровождение программы обеспечат саксофонистки квартета iSaxBand, которые исполнят популярные классические и джазовые композиции.

В 11:00 у главного входа в здание администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится акция МВД «Цветы для автоледи» при участии представителя Общественного совета УМВД Константина Сергеева.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная перекрестному Году России и Киргизии. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов и руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев обсудят план мероприятий перекрестного 2020 года, расскажут об истории дипломатических отношений Урала и Киргизии, перечислят сферы сотрудничества, поделятся информацией о приоритетных направлениях развития российско-киргизских отношений.

В 12:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная лыжному марафону «Европа-Азия», который пройдет 7 марта на территории базы отдыха «Хрустальная». Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, директор марафона «Европа-Азия-2020» Дмитрий Чукреев и президент Федерации лыжных гонок Свердловской области Андрей Евтюхов расскажут об уникальности предстоящего марафона, сообщат подробности проведения гонки, обозначат требования к участникам и условия их допуска к соревнованию, поделятся информацией о призах для победителей марафона.

Екатеринбург. Другие новости 06.03.20

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