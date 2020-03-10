10 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

10.03.2020, вторник

В 10:00 в РК «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) начнут работу выставки «ЖКХ-Промэкспо-2020», «Энергоресурсосбережение-2020» и «Инженерные системы – 2020». В 12:00 состоится торжественная церемония открытия выставок. В 16:00 участники и гости форума смогут принять участие в круглом столе по вопросам выполнения программных мероприятий «Чистая вода».

В 10:30 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Дню архивов в России. Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин подведет основные итоги работы в 2019 году, расскажет о межведомственном взаимодействии государственных и муниципальных архивов в рамках празднования 75-летия Победы, перечислит основные методы и формы сбора документов об участниках Великой Отечественной войны, проинформирует о запланированных на 2020 год мероприятиях.

В 11:30 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта по повышению уровня жизни в небольших городах в Свердловской области Business Data. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев расскажут о целях и задачах проекта, огласят полный список городов Свердловской области, которые примут участие в Business Data, поделятся информацией о методике исследования, представят первые результаты пилотного проекта в Новоуральске, пояснят, какие финансовые инструменты будут доступны предпринимателям, которые будут открывать бизнес в рамках этого проекта.

В 12:00 начнется объезд главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный уборке города. Градоначальник в сопровождении заместителя по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, специалистов комитета благоустройства города и журналистов побывает в нескольких районах города и проверит качество работы коммунальных служб.

В 15:00 в Доме журналистов Свердловской области (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция членов Общественной палаты Свердловской области о готовности общественных организаций Свердловской области к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и направления наблюдателей на избирательные участки в день голосования. Планируется подписание соглашения о взаимодействии Общественной палаты Свердловской области с Избирательной комиссией Свердловской области при проведении общероссийского голосования, в том числе о сотрудничестве и помощи в подготовке общественных организаций, активисты которых будут направляться на избирательные участки в качестве наблюдателей. Соглашение подпишут: Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области Свердловской области; Владимир Русинов, председатель Избирательной комиссии Свердловской области; Анастасия Архипова, Молодежная избирательная комиссия Свердловской области; Андрей Ветлужских, Федерация профсоюзов Свердловской области; Евгений Дайнес, Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»; Борис Ильиных, Совет ветеранов Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса; Артем Николаев, Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Свердловской области; Вадим Савин, Свердловское областное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»; Юрий Судаков, Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.

В 16:00 в Доме правительства (Екатеринбург, Октябрьская площадь, 1, 16 этаж) после проведения переговоров состоится пресс-подход первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова и генерального консула Республики Казахстан в Казани Жанболата Мурзалина на тему сотрудничества Свердловской области и Казахстана. Дипломат посетит Свердловскую область в рамках ознакомительного визита.

В 16:30 в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) состоится открытие выставки «Лица Екатеринбурга» – это творческий проект Детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина. В экспозиции представлены рисунки, скульптура, керамика, гобелены, на которых юные художники изобразили Виталия Воловича, Алексея Рыжкова, Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, Павла Петровича Бажова, Юрия Левитана, космонавта Сергея Прокопьева, Николая Коляду, Митрополита Кирилла, певицу Монеточку и других известных в городе людей. Запланирован пресс-подход с участием организаторов проекта.

Екатеринбург. Другие новости 09.03.20

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