11 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

11.03.2020, среда

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится пресс-конференция заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, посвященная планам по ремонту дорог и реконструкции объектов благоустройства на 2020 год. Он расскажет о списке ремонтируемых объектов дорожного хозяйства и общественных территориях, где в этом году запланирована реновация, сроках проведения работ, их стоимости и контроле качества со стороны муниципалитета.

В 11:00 в спортивном комплексе «Юность» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а, «Дацюк Арена») состоится пресс-конференция начальника управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмилы Фитиной «Екатеринбург спортивный: профессиональный и массовый спорт, главные события года». Она расскажет об успехах спортсменов на профессиональном и любительском уровне, развитии детского и массового спорта в уральской столице, представит планы по строительству, ремонту и реконструкции муниципальных спортивных объектов, а также по подготовке Екатеринбурга к Универсиаде.

В 12:00 на Привокзальной площади Екатеринбурга пройдет торжественно-траурная церемония возложения цветов в День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии примет участие губернатор Евгений Куйвашев.

В 12:00 в зале официальных делегаций железнодорожного вокзала Екатеринбурга (вход с 1 платформы) состоится пресс-конференция, посвященная открытию XII сезона Недели моды в Екатеринбурге. Спикеры: Людмила Кокорева – идейный вдохновитель проекта, зав. кафедрой дизайна одежды УрГАХУ; Надежда Матюхина – генеральный директор «Недели моды в Екатеринбурге»; Яна Романова – руководитель образовательно-деловой программы; Гергана Петрова – дизайнер (Болгария); Замира Молдошева – дизайнер (Республика Киргизия).

В 12:00 в отеле Angelo by Vienna House (ул. Бахчиванджи, 55а) состоится пресс-конференция международного образовательного лагеря для музыкантов Ural Music Camp – сайд-проекта Ural Music Night. Эксперты расскажут: о том, как написать музыку за один день в совершенно новом музыкальном коллективе и записать ее на студии; о развитии креативной экономики на примере Поп-академии Баден-Вюртемберга (Мангейм, Германия); о программе открытых лекций о современной музыкальной индустрии; о специальных бонусах для лучших студентов Ural Music Camp; об итоговом концерте выпускников Ural Music Camp. Спикеры: Наталия Шмелькова – исполнительный директор фестиваля Ural Music Night и руководитель проектов Ural Music Camp, New/Open Showcase Festival; Удо Дамен – художественный руководитель и управляющий директор Поп-академии Баден-Вюртемберга, вице-президент Музыкального совета Германии (Конфедерации музыкальных объединений Германии), тьютор участников основной программы Ural Music Camp; Штефан Вандель – профессиональный барабанщик и перкуссионист, участник группы Disco Dicks, выпускник Поп-академии Баден-Вюртемберга, тьютор участников основной программы Ural Music Camp; Константин Пономарев – докторант Технического университета Берлина, специалист по общественному транспорту, урбанистике и креативной экономике. После пресс-конференции будет возможность посетить репетиционные комнаты и погрузиться в процесс создания музыки совместно с участниками и тьюторами проекта Ural Music Camp. Будет организован трансфер до места проведения пресс-конференции. Сбор с 10:45 до 11:00 по адресу: ул. Первомайская, 27, Окружной дом офицеров.

В 13:00 в «Точке кипения» (ул. Б. Ельцина, 3, Ельцин-центр, 5 этаж) состоится открытие сессии с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, представителей «Корпорации МСП», общественных объединений предпринимателей, институтов развития, бизнесменов. Сразу после открытия начнет работу круглый стол «Лизинговая поддержка субъектов МСП». В 15:00 состоится круглый стол «Кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 в комплексном центре социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Малышева, 31б) стартуют консультации по внесению архивных документов в базу данных портала федерального проекта «Дорога памяти». Десятки людей принесут фотографии своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также при помощи специалистов центра загрузят данные на сайт проекта.

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

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