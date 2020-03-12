12 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

12.03.2020, четверг

В 09:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание состоится внеочередное заседание. Депутаты ознакомятся с заявкой на звание «Город трудовой доблести» и рассмотрят вопрос о направлении ее на региональный уровень для официального представления в Комитет Победы.

В 09:15 в холле перед залом заседаний Екатеринбургской городской думы (пр. Ленина, 24 а, 4 этаж) состоится брифинг главы города Александра Высокинского и председателя думы Игоря Володина, посвященный заявке Екатеринбурга на звание «Город трудовой доблести».

В 09:30 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станет реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области по итогам 2019 года и задачах в 2020 году. С докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт. Содоклады представят генеральный директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601, вход с 5 этажа) состоится пресс-конференция директора муниципального Центра защиты прав потребителей Янины Голубевой.

В 11:00 состоится внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10). В проекте повестки два вопроса: о законе Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» и о ходатайствах о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В заседании примет участие губернатор Евгений Куйвашев.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная повышению производительности труда в Свердловской области. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажут о ходе реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Свердловской области, а также сообщат, как можно получить бесплатную адресную поддержку бизнеса для оптимизации процессов на производстве и снижения потерь, приведут примеры предприятий, которые уже воспользовались этой возможностью и наладили производственный поток с выпуском качественного продукта с меньшей себестоимостью.

В 11:30 в Уральском федеральном Университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, пр. Ленина 51) Общероссийский народный фронт проведет пресс-конгресс «Правда и справедливость» – эффективная региональная журналистика». Участники обсудят работы, которые прислали на конкурс Фонда ОНФ «Правда и справедливость», состояние профессиональной сферы и наполнение программы медиафорума Народного фронта. На конкурс прислано 280 работ из Свердловской области. Участие в мероприятии примут: вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, директор департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального Университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина Владимир Волкоморов, заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, исполнительный директор фонда ОНФ «Правда и справедливость» Гузель Хайретдинова, члены Свердловского творческого союза журналистов, участники VI Всероссийском конкурсе журналистских работ «Правда и справедливость» из Уральского федерального округа, студенты и преподаватели вузов Уральского Федерального округа. Приглашенный гость Гузель Камаева, журналист телеканала «360° Подмосковье», член общественной палаты Московской области проведет мастер-класс «Региональные СМИ в эпоху цифровизации».

В 12:30 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) пройдут мероприятия выездной сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства – «Корпорации МСП». Участие в них примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор корпорации Александр Браверман. Запланирована презентация инвестиционных проектов, реализуемых в Свердловской области с государственной поддержкой, а также несколько круглых столов по темам зеркального реестра проверок, развития сельхозкооперации и другим. Автобус для представителей СМИ отправляется в 11:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 13:00 В Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36) министерство АПК и потребительского рынка организует торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения, в рамках которого состоится чествование лучших работников предприятий сферы услуг, ветеранов сферы бытового обслуживания, вручение благодарственных писем.

В 18:00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) пройдет встреча общественности с религиоведом, доктором исторических наук Романом Силантьевым. Темой встречи станет деструктология – новая наука о проявлении зла. Спикер презентует первый учебник по деструктологии, разработанный полтора года назад для профилактики экстремизма и терроризма в студенческой среде. Пресс-подход состоится в 17:40.

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