Дополнение к анонсам

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 5 этаж, зал № 531) состоится торжественное вручение дипломов участникам и победителям олимпиады, проходившей в УрГЮА и посвященной защите прав потребителей. После этого на ул. Вайнера пройдет флешмоб: 46 волонтеров будут читать статьи из закона по защите прав потребителей и вручать всем желающим текст закона.

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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