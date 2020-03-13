13 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

13.03.2020, пятница

В 10:30 в конференц-зале Дома правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) начнется пленарное заседание международной научно-практической конференции «Великий подвиг народа по защите Отечества: вехи истории». Мероприятие откроют министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Алексей Невгад и председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков. В 14:30 в следственном управлении СК РФ по Свердловской области (ул. Щорса, 18, большой актовый зал) начнется работа секции «Подвиг специальных служб и правоохранительных органов по защите Отечества». В 14:30 в главном корпусе УрГПУ (пр. Космонавтов, 26) пройдут несколько секций форума и мастер-классы. Свои исследования представят ученые, преподаватели, студенты из Киргизии, Казахстана, Беларуси, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, городов Свердловской области, Пензы, Уфы.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 326), состоится брифинг председателя комитета по организации бытового обслуживания населения Максима Афанасьева. В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения он расскажет о развитии системы бытового обслуживания в Екатеринбурге, результатах ее деятельности, наиболее популярных у жителей уральской столице услугах и новинках на рынке сферы услуг.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится круглый стол по обсуждению поправок в Конституцию Российской Федерации, в котором примут участие представители Общественной палаты Свердловской области, политологи, юристы.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная кадастровой оценке земельных участков и недвижимости в Свердловской области. В Свердловской области началась государственная кадастровая оценка земельных участков по новой методике: почему и для чего нужна эта процедура? Насколько повысится земельный налог? Как изменился налог на имущество для физических и юридических лиц после вступления в силу нового закона в 2020 году? Что нужно знать о нововведении? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Зырянов, и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области; Игорь Цыганаш, руководитель управления Росреестра по Свердловской области; Евгений Голубков, директор Центра государственной кадастровой оценки Свердловской области.

В 11:00 в ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная празднованию неофициального международного Дня числа Пи и проведению акции «Пик IT» в Уральском федеральном университете 14 марта. Директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк, директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков, директор института естественных наук и математики УрФУ Александр Германенко, руководитель образовательных проектов «СКБ Контура» Екатерина Воронова, член оргкомитета Дня открытых дверей «Пик IT», один из инициаторов акции Ойбек Партов и ученик Специализированного учебно-научного центра УрФУ, обладатель рекорда России по воспроизведению по памяти 13 202 знака числа Пи Денис Бабушкин сообщат подробности проведения акции Дня открытых дверей «Пик IT», поделятся информацией о мероприятиях в СУНЦ УрФУ, приуроченных к Дню числа Пи, представят программы университета для подготовки IT-специалистов, в том числе о программе цифровой гуманитаристики, а также расскажут о цифровизации в медицине и программе медицинской кибернетики, об участии компании «СКБ Контур» в подготовке кадров для отрасли.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей в Свердловской области. Роспотребнадзор в Свердловской области стал чаще выявлять мошеннические схемы в сфере потребительского рынка: какие уловки используются в отношении клиентов? Что продается под видом «инновационных» изделий? Как эксперты оценивают ситуацию на потребительском рынке в Свердловской области в целом? На эти и другие вопросы ответят: Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Ирина Короленко, начальник Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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