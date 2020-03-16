16 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

16.03.2020, пятница

В 13:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет пресс-конференция с участием официальных лиц и гроссмейстеров, посвященная открытию турнира претендентов Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который будет проходить в Екатеринбурге с 16 марта по 4 апреля. В пресс-конференции в частности примут участие: президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, 12-й чемпион мира по шахматам, председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области Анатолий Карпов, президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский. Торжественное открытие начнется в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо-бульвар, 2) в 19:00. С 18:15 до 18:45 состоится пресс-подход, на котором представители СМИ смогут пообщаться с официальными лицами и участниками.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур на площадку, где ведется строительство трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма. О ходе строительства, технических решениях, применяемых специалистами, а также объемах и видах работ, которые предстоит выполнить на объекте, расскажут заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, исполняющий обязанности председателя комитета по строительству Алексей Корюков и представитель подрядной организации.

Екатеринбург. Другие новости 15.03.20

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