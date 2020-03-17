17 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

17.03.2020, вторник

В 09:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная мерам профилактики коронавируса в Свердловской области. Тема пресс-конференции: «Эксперты о профилактике коронавируса в Свердловской области: каковы рекомендации для посещения школ и детских садов? Как оценивается эпидемиологическая ситуация в регионе?». На эти и другие вопросы ответят: Ирена Базите, заместитель министра здравоохранения Свердловской области; Нина Журавлева, первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области; представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. В повестке пять вопросов. После рассмотрения основных вопросов повестки депутаты намерены ознакомиться с последними данными и предпринимаемыми мерами в рамках профилактики коронавируса в Екатеринбурге. Для этого на заседание приглашены представители городского управления здравоохранения, Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области и регионального министерства здравоохранения. По окончании заседания состоится заседание рабочей группы по вопросу информирования жителей муниципального образования «город Екатеринбург» об изменениях в Конституцию Российской Федерации.

В 10:00 вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева примут участие в открытии окна «ОНФ. Помощь» в офисе многофункционального центра в Екатеринбурге (ул. 8 Марта, 13). В 10:00 окно ОНФ начнет работу и в МФЦ Нижнего Тагила (ул. Космонавтов, 45). Старт его работе дадут глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и координатор по проектно-экспертной работе ОНФ в Свердловской области Игорь Русинов.

В 10:00 от управления ГИБДД по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Чкалова, 1) стартует пресс-тур, посвященный работе комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в регионе. В пресс-туре примут участие начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Дмитрий Кузнецов, начальник отдела сохранности дорог регионального управления автодорог Леонид Елизаров. Участникам пресс-тура покажут стационарные и передвижные комплексы фиксации, центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Расскажут о порядке вынесения постановлений ГИБДД, о планах по развитию и повышению эффективности работы системы фото- и видеофиксации.

В 10:00 в кафе Центра культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится открытие XХ ежегодного фестиваля качества молочной продукции и мороженого. Организаторы: центр «Гарантия качества» при поддержке Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей, администрации города и Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. На конкурс качества продукцию представят предприятия Свердловской области: АО «Ирбитский молочный завод», АО «Серовский гормолзавод», ЗАО «Новопышминское» (г. Сухой Лог), АО «СТМК «Надежда» (Слобода Туринская), Балтымский Агрокомплекс, Новоуральский молочный завод (филиал АО «ГК «Росмол»), ООО «Хладокомбинат №3» (г. Екатеринбург), СХПК «Битимский», КФХ Бондарев А.Ю., крупные предприятия Уральского региона: АО «Золотые луга», ООО «Ландис» (Челябинская область), Челябинский городской молочный комбинат завод (филиал АО «ГК «Росмол») и другие. Квалифицированный состав жюри назовет лучшие образцы и ответит на вопросы. 18 марта пройдет дегустация молочной продукции и мороженого. На конкурсе качества будут представлено мороженое производителей Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101, зал заседаний № 300) состоится очередное подписание соглашений о взаимодействии Общественной палаты Свердловской области с общественными организациями (объединениями) Свердловской области для подготовки их активистов в качестве наблюдателей на избирательные участки в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин подпишет соглашения руководителями следующих общественных организаций: Свердловское региональное молодежно-патриотическое общественное движение «Казачий Дозор», Свердловская региональная общественная организация «Форум женщин Урала», Свердловская областная общественная организация «Маяк», ресурсный центр добровольчества Свердловской области «Сила Урала», Свердловская областная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль», Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», Свердловское региональное отделение Межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников», региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи». Запланирован пресс-подход.

В 14:30 в ГБОУ СО «Кадетская школа-интернат» (Екатеринбург, ул. Мурзинская, 36) состоится выездное заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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