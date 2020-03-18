18 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

18.03.2020, среда

В 11:00 в ТАСС в онлайн формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к прохождению весеннего паводка в Свердловской области (трансляция будет вестись на странице пресс-центра в фейсбуке). Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко, начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ «Уральское УГМС» Неля Мирошникова и начальник отдела эксплуатации технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком» на Урале Артур Калабуха расскажут о начале, масштабе и интенсивности периода паводка на Урале в 2020 году, о системе предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком, и готовности Свердловской области к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, а также сообщат, какие районы Свердловской области будут затронуты паводком. В 14:00 Главное управление МЧС России по Свердловской области проведет смотр готовности аэромобильной группировки управления для реагирования на возможные ЧС в период половодья (Екатеринбург, ул. Таганская, 58).

В 11:00 на площадке Кушвинского завода прокатных валков (Кушва, ул. Первомайская, 43) министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин даст старт работе обрабатывающего центра, на котором будут производиться прокатные валки весом свыше 50 тонн. Производство крупногабаритного оборудования для металлургических заводов организовано в рамках программы импортозамещения правительства РФ. В церемонии также участвуют: председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Законодательного собрания Свердловской области Альберт Абзалов, генеральный директор ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» Александр Копьев, председатель областного комитета горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике – зал.

В 15:00 в кают-компании Фонда помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье» (Екатеринбург, ул. Техническая, 19) состоится встреча, посвященная празднованию Дня моряка-подводника России. В мероприятии примет участие заместитель председателя городской думы Виктор Тестов. В программе – экскурсия: экспозиция насчитывает более 200 экспонатов, среди которых индивидуальные средства спасения подводников, приборы со стратегических подводных крейсеров и рацион питания офицеров и матросов в автономном плавании, истории подводных сил ядерного сдерживания и освоения Арктики. Встреча в 15:00 у памятника челнокам.

Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

Умер Эдуард Лимонов. / Министерство культуры России закрывает театры, музеи и библиотеки. / Больница, в которой лежит больная с коронавирусом, просит воздержаться от посещения больных в стационаре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»