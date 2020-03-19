19 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

19.03.2020, четверг

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станут меры по стимулированию развития жилищного строительства в Свердловской области. С докладом выступит министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. О реализации пилотного проекта арендного жилья в городе Екатеринбурге расскажет директор компании «Брусника. Екатеринбург» Сергей Антонов.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в ТАСС в онлайн формате состоится пресс-конференция, посвященная переходу образовательных учреждений Свердловской области на дистанционное обучение во избежание распространения нового коронавируса. Первый заместитель министра образования Свердловской области Нина Журавлева, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, представитель УрФУ расскажут об ограничениях, вводимых в образовательных учреждениях Урала для недопущения распространения коронавируса, поделятся статистикой по количеству детских садов, школ и вузов, где объявлен карантин и введена электронная форма обучения, оценят технические возможности учреждений образования для перехода на онлайн-обучение.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс» в Екатеринбурге организует пресс-конференцию, посвященную влиянию новых экономических реалий на работу промышленных предприятий в Свердловской области. Мероприятие пройдет в формате удаленной работы для всех участников. Спикеры выйдут онлайн со своих рабочих мест, журналисты смогут задавать вопросы в чате. Для подключения вам нужно пройти по ссылке за 15 минут до начала мероприятия. Свердловская промышленность и бизнес в новых реалиях: как котировки валют, новая стоимость нефти и металлов и угроза коронавируса влияют на работу предприятий Свердловской области? Какие шаги по минимизации рисков и ущерба предпринимает бизнес-сообщество? Какие рекомендации дают госорганы? На эти и другие вопросы ответят: Наталия Бордюгова, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области; Михаил Черепанов, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

В 12:00 в ТАСС в онлайн формате состоится пресс-конференция, посвященная переходу учреждений культуры Свердловской области на дистанционный режим работы во избежание распространения нового коронавируса. Представитель министерства культуры Свердловской области, заместитель генерального директора Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Игорь Лейфель, главный дирижер театра «Урал Опера Балет» Константин Чудовский, директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова расскажут об ограничениях, вводимых в учреждениях культуры Урала для недопущения распространения коронавируса, поделятся подробностями о переходе учреждений на работу в онлайн-формате, оценят техническую готовность для дистанционной работы, дадут рекомендации зрителям, которые уже купили билеты на предстоящие спектакли и представления.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:30 в Избирательной комиссии Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится подписание соглашения о взаимодействии между избирательной комиссией и многофункциональным центром региона по организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – многофункциональный центр станет одним из операторов по приему заявлений от граждан, желающих проголосовать по месту своего нахождения. После подписания руководители – председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов и директор ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Наталья Змеева – ответят на вопросы СМИ.

В 17:00 в галерее «Синара Арт» (культурно-выставочный комплекс «Синара Центр», Верх-Исетский бульвар, 15/4, встреча в фойе) состоится пресс-показ выставки Сальвадора Дали из Санкт-Петербургской коллекции «Сюрреализм – это Я». Пресс-показ проведет коллекционер, владелец PS Gallery Павел Башмаков.

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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