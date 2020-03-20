20 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

20.03.2020, пятница

В 10:30 администрация Екатеринбурга проведет пресс-тур в ТРЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87), посвященный противоэпидемическим мерам, предпринимаемым торгово-развлекательными центрами города. Руководители ТРЦ покажут и расскажут нам как обрабатываются входные группы и траволаторы, какие профилактические меры предприняты на фуд-кортах и в санитарных комнатах. Журналистам покажут, как обеспечивается безопасность персонала ТЦ и его посетителей.

В 12:00 в уральском пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню людей с синдромом Дауна (трансляция будет вестись на странице пресс-центра в фейсбуке). Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева, исполнительный директор ассоциации «Особые люди» Екатерина Нейман и председатель Свердловской общественной областной организации поддержки людей с синдромом Дауна и их семей «Солнечные дети» Дарина Капустина расскажут о диагностике синдрома в период беременности, о реабилитационных мерах для детей с синдромом Дауна, поделятся информацией о мерах социальной поддержки «солнечных» граждан в Свердловской области.

В 14:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) состоится оглашение приговора Владимиру Пузыреву, который в ноябре 2018 года сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске. Заседание пройдет в закрытом от прессы формате.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание рабочей группы по вопросу информирования жителей города о поправках в Конституцию РФ.

В 15:00 в резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал Совета безопасности) состоится заседание Общественной палаты Свердловской области. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации Татьяна Мерзлякова сообщит о сути изменений в основной закон страны. О профилактике распространения коронавирусной инфекции в регионе доложит заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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