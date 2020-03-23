23 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

23.03.2020, понедельник

В 11:00 в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Екатеринбург, пер. Отдельный, 3) пройдет пресс-тур в лабораторию, которая единственная в регионе делает исследования на коронавирус. Журналистам покажут передачу материала в лабораторию, работу лаборанта. Руководитель лаборатории Ирина Чистякова даст комментарии.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 326) состоится брифинг с участием главы города Александра Высокинского и руководителя регионального отделения Российского Красного Креста Дмитрия Вершинина, на котором будут подведены итоги благотворительной акции по сбору денежных средств и гуманитарной помощи для жителей китайского Гуанчжоу.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в режиме онлайн проведет пресс-конференцию, посвященную первому в стране проекту по каталогизации, энциклопедизации и восстановлению российского стрит-арта. Команда всероссийского фестиваля уличного искусства Stenograffia создает первый в России каталог стрит-арта и энциклопедию, восстанавливает исчезнувшие объекты: что будет сделано? Чья экспертиза привлекается? С какими трудностями уже столкнулись исследователи? На эти и другие вопросы ответят: Константин Рахманов, руководитель фестиваля Stenograffia и граффити-райтер, президент фонда «Стенограффия»; Андрей Колоколов, сооснователь фестиваля Stenograffia, идеолог и художник; Ирина Завьялова, координатор фестиваля Stenograffia; Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Максим Докучаев, начальник управления развития внешнеэкономических связей администрации Екатеринбурга.

В 14:00 в отделе по делам архивов администрации Екатеринбурга будут представлены уникальные документы времен Великой Отечественной войны. Документы рассказывают о том, как жил Свердловск в годы войны, как горожане работали на заводах, как учились школьники, как был организован выпуск продуктов питания и работал общественный транспорт. Журналистам покажут документы, рассказывающие об эвакуированных в Екатеринбург ленинградцах и работе Горсовета народных депутатов в годы войны. Часть документов напечатаны на трофейных немецких картах. Сбор в фойе первого этажа администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а).

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