24 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

24.03.2020, вторник

В 10:00 состоится пресс-тур в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Екатеринбург пер. Отдельный, 3) – единственную в регионе, которая делает исследования на Covid-19. Журналисты смогут увидеть процесс передачи материала в лабораторию, работу лаборанта в открытой зоне. На вопросы представителей СМИ ответит заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Ирина Чистякова.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание. Повестка включает 32 вопроса. Одним из значимых пунктов повестки станет доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. С докладами о деятельности в 2019 году выступят уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков и уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх. Планируется рассмотрение ряда законопроектов. Ппредставители средств массовой информации смогут дистанционно наблюдать за ходом заседания по прямой трансляции на сайте законодательного собрания.

В 11:00 в ТАСС в онлайн формате состоится пресс-конференция, посвященная диагностике, лечению и профилактике туберкулеза в регионе (трансляция будет вестись на странице пресс-центра в фейсбуке). Главный врач Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Евгений Егоров, главный внештатный специалист – фтизиатр министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» Игорь Черняев, главный внештатный детский специалист – фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая консультативно-диагностической поликлиникой ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» Наталья Камаева, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова и заместитель начальника медико-санитарной части по организационно-методической и клинико-экспертной работе – врач ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России Ольга Калинина сообщат статистические данные об уровне заболеваемости в Свердловской области, в том числе среди заключенных, расскажут о мерах профилактики, способах диагностики и лечения туберкулеза, а также поделятся информацией о программе мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом в регионе.

В 12:00 в ТАСС в онлайн формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню работников гидрометеорологической службы России и 95-летию Свердловского бюро погоды (трансляция будет вестись на странице пресс-центра в фейсбуке). Начальник ФГБУ «Уральское УГМС» Игорь Роговский и главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко расскажут о Дне работников гидрометеорологической службы России, а также о Всемирном дне метеоролога, оценят современное состоянии гидрометслужбы, поделятся информацией о перспективах метеообеспечения Универсиады-2023. Также спикеры расскажут об истории Свердловского бюро погоды, о нововведениях в работе, и о том, как эти изменения сказываются на точности прогнозов, поделятся мнением о ситуации с подготовкой кадров для гидрометеорологической службы на Урале, проинформируют об особенностях начавшейся весны.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в режиме онлайн проведет пресс-конференцию депутата Государственной Думы РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских. В России с 20 марта начали выдавать «карантинный» больничный: в каких случаях оформляется такой листок нетрудоспособности? С какими проблемами сталкиваются работники, которые должны перейти на самоизоляцию? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 18:00 в лофт-пространстве «Плэйс» (Екатеринбург, пр. Ленина, 49б) состоится встреча руководителей и добровольцев социальной сферы «Все свои». Московские эксперты в сфере добровольчества Александр Гезалов и Павел Федосов поучаствуют в паблик-токе «Изнутри наружу: как добровольчество помогает делать мир лучше». Представители социальных организаций поделятся личными историями.

С 18:30 до 20:00 в Екатеринбурге, на площадке у цирка со стороны ул. Куйбышева, в день двухлетней годовщины сноса телебашни, пройдет митинг «Это наш город!», посвящённый градостроительным вопросам Екатеринбурга. Мероприятие пройдет в формате видеообращений «1 вопрос –1 выступающий». В роли спикеров выступят эксперты и городские активисты. К участию приглашены представители застройщиков и городских властей. Выступления будут записаны на видео, также будет организована прямая трансляция.

Екатеринбург. Другие новости 23.03.20

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